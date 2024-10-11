Букмекеры перед боем Бивол – Бетербиев: не верят в нокаут, занижают Бетербиева и дают 150.00 на дисквалификацию

В субботу, 12 октября, в Саудовской Аравии состоится долгожданный бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Победитель объединит все самые престижные пояса и станет неоспоримым чемпионом. Какие ожидания у букмекеров?

Странная динамика на Бетербиева: открывался равным соперником, проседал почти до 2.80

Букмекеры запутались в оценке сил двух чемпионов. Изначально летом 2024 года аналитики ставили соперников почти в соотношении 50 на 50: Бетербиев еще в августе располагал в линии коэффициентом ниже 2.00, но далее пошел серьезный тренд в пользу Бивола.

В середине сентября Бетербиев в среднем котировался уже в районе 2.50, а некоторые компании предлагали ставить на Артура даже за 2.70. С таким раскладом совсем не согласился легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер:

«Это 50 на 50. Здесь лучший панчер против умеющего бить Бивола . Может пройти всю дистанцию, а может закончиться досрочно. Два бойца на пике».

Ближе к бою пошла обратная динамика – коэффициент на Бетербиева стал падать. В линии БЕТСИТИ за день до матча Бивол оценивается за 1.75 против 2.28 у представителя Канады.

Бетербиеву не привыкать побеждать в статусе андердога. В 2019 году его вели несколько ниже, чем украинца Александра Гвоздика – дело закончилось по стандартному сценарию Артура.

Серия досрочных побед прервется?

Еще одна любопытная закономерность – нокауты Бетербиева. Артур все бои выигрывал досрочно. Сейчас в линии БЕТСИТИ позволяют ставить по коэффициенту 1.47 на то, что поединок пройдет дистанцию в 10,5 раундов. Досрочная победа любого из бойцов оценена за 2.20. То есть букмекеры полагают, что Бивол сможет реализовать свой привычный план.

Самое вероятное завершение чемпионского боя – победа Дмитрия по очкам (2.40). А вот нокаут от Бивола уже маловероятен – 6.00.

Странные ставки на бой Бивол – Бетербиев

Традиционно букмекерские компании предлагают несколько специальных пари к большому бою. В БЕТСИТИ есть достаточно интересных, но маловероятных событий:

● Победа за 60 секунд – 200.00. ● Победа за счет дисквалификации – 150.00. ● Бивол нокаутирует ударом по печени – 35.00. ● Выброшенное белое полотенце – 20.00. ● Бетербиев нокаутирует ударом по печени – 14.00. ● Судья снимет очко – 11.00.

Аналитики ожидают вечер качественного бокса – без скандалов и дисквалификаций. Учитывая, что соперники примерно равны, то и коэффициент на ничью в этот раз очень осторожный – 17.00.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Richard Pelham