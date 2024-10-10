Алькарас – золотой игрок для букмекеров: стабильно ломает экспрессы, поражение от Махача шло за 8.10

Большое событие на «Мастерсе» в Шанхае – Карлос Алькарас сенсационно уступил чешскому теннисисту Томашу Махачу в двух сетах (6:7, 5:7). Почему это очень неожиданно:

● испанец до этого выиграл 12 матчей подряд; ● в Пекине обыграл Даниила Медведева и Янника Синнера; ● не уступил ни одной партии в Шанхае; ● был первым фаворитом на титул в линии букмекеров; ● аналитики оставляли Махачу только 12% на победу в этом матче.

Нестабильный сезон – много срывов, когда никто не ждет

С одной стороны, такое поражение – сенсация, c другой – Алькарас уже приучил, что может проиграть в любой день. Например, в Цинциннати уступал Гаэлю Монфису, а на грунтовом соревновании в Аргентине чилийцу Николасу Харри.

Интересно, что Янник Синнер в нынешнем сезоне ни разу не проигрывал оппонентам с коэффициентами выше 5.00. А вот у Новака Джоковича похожая статистика по сенсациям – пять неудачных встреч.

В женском туре у двух топ-игроков таких перепадов нет: Ига Швентек и Арина Соболенко потерпели по три поражения в матчах, когда их соперницам давали в линии меньше 20% на успех.

Букмекерам такие поражения – в радость: слетают ставки на фаворитов и стандартные экспрессы

Давно известный факт: дни с поражениями явных фаворитов – самые прибыльные для букмекерских компаний. Большая часть ставок совершается на спортсмена с низким коэффициентом. Помимо этого, теннис – популярный вид спорта для экспрессов. Часто как раз победы в диапазоне 1.01-1.15 привлекают ценителей ставить на несколько событий в рамках одного купона.

Можно взглянуть и с другой стороны: Алькарас провел 62 поединка в 2024 году и уступил в девяти (игра с Тиаго Монтейро – возврат по линии). При ставках на неудачи Алькараса в каждой встрече была бы прибыль, но минимальная. Например, при затратах в 62000 рублей (1000 на одну игру) получилось бы выйти в плюс только после поражения испанца от Махача: суммарно девять поражений принесли бы выигрыш в размере 64200 рублей.

В преддверии четвертьфиналов аналитики резко опустили вниз коэффициенты на Янника Синнера (1.75) и Новака Джоковича (2.85). Как раз в четвертьфинале итальянцу предстоит пересечься с Махачем. В чеха верят уже чуть больше: в матче с Синнером дают 6.60 вместо 8.10 днем ранее.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang