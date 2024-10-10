Черчесов под ударом, Холанд – в шаге от рекорда 1934 года, новая худшая сборная Европы

10 октября стартуют матчи третьего тура в Лиге наций. Турнир все еще воспринимается с долей скепсиса даже самими футболистами, но иногда все же дарит очень любопытные сюжеты. Октябрьская программа богата на интриги – возможны как рекорды, так и сенсации по большим коэффициентам. Разбираемся.

Черчесов – почти дома, но уже под ударом

Сборная Казахстана попала в очень сложную группу. Еще с Магомедом Адиевым футболисты заработали повышение во второй по силе дивизион. Здесь бороться даже за третье место очень сложно: Норвегия, Австрия и Словения. С норвежцами уже сенсационно сыграли вничью. Букмекеры давали коэффициент выше 5.00. Далее же подопечные Черчесова попали под гнев Беньямина Шешко. Звездный нападающий «Лейпцига» огорчил российского тренера хет-триком.

Теперь у Казахстана – гостевой матч с Австрией, но для тренера – почти домашний: Станислав Саламович провел важные годы карьеры в местной лиге. В разное время курсировали слухи о том, что Черчесов даже получал гражданство, но информация не подтвердилась, а вот красивый дом тренера в Австрии – совсем не секрет .

Казахстан в шести последних матчах проиграл пять раз – давление растет, к сожалению, предпосылок для прорыва нет. Против Австрии коэффициент на победу у гостей подрос до 23.00, да и дома со Словенией – лишь 5.30.

Холанд потревожит покой Йоргена Юве?

Сборная Норвегии проведет домашний матч против Словении. Здесь все внимание Эрлингу Холанду. Бомбардир находится в шаге от повторения рекорда по голам за национальную сборную. Достижение легендарного капитана Йоргена Юве стоит непокоренным с 1934 года!

Юве, несмотря на фамилию, никак не был связан с «Ювентусом». Футболист всю карьеру провел в основном в Норвегии, забив за сборную 33 гола. Главное достижение – бронзовые медали Олимпийских игр в 1936 году. Эрлинг Холанд уже наколотил 32 гола. Интересно, что Оле-Гуннар Сульшер в 67 матчах забил лишь 23 мяча.

На гол Эрлинга в ворота сборной Словении можно ставить за 1.85.

Кто будет худшей сборной Европы?

Главным событием первых туров в Лиге наций стала историческая победа Сан-Марино – первая за 20 лет. Более того, сборная еще и лидирует в своей группе, так как Гибралтар не смог обыграть Лихтенштейн (2:2). Теперь Сан-Марино попробует обеспечить себе плей-офф в матче с островитянами. Победа в гостях против Гибралтара оценивается за 6.20, хотя задача не выглядит нерешаемой: ранее сборные уже встречались в Лиге наций в 2020 году, тогда был забит только один мяч (1:0, 0:0).

Лихтенштейн прямо сейчас – худшая сборная Европы: 41 матч без побед во всех турнирах, проиграли Сан-Марино и занимают последнее место в группе. Единственная сборная с сопоставимой статистикой – Андорра (19 матчей без побед).

Неожиданный прогресс от Словении и совсем забытой сборной

Словения была одним из приятных открытий на чемпионате Европы. В Лиге наций сборной удалось продолжить удачную серию. Подопечные Матьяжа Кека не проигрывают в основное время в 12 матчах подряд – лучший результат в Европе, наряду с Испанией. Теперь нужно остановить Холанда.

Еще одно неожиданное открытие – сборная Болгарии. Некогда топовая европейская команда в последних квалификациях опустилась на уровень аутсайдеров. В частности, в группе отбора к Евро-2024 болгары умудрились финишировать ниже Литвы, уступив прибалтам дома (0:2).

В 2024 году наметился неожиданный прогресс с уклоном на тотал меньше: восемь (!) матчей без поражений – шесть подряд «низовые». Новый соперник – Люксембург.

Кто же выиграет турнир?

После двух туров расклад сил несколько изменился. Испания укрепилась в роли главного фаворита за 4.50, хотя и не обыграла Сербию в первом матче. Португалия, набрав шесть очков, вышла на чистое второе место (6.00). Тройку замыкают Германия и Франция (6.50).

В нынешнем розыгрыше Лиги наций в высшем дивизионе не выступает Англия. Теперь в восьмерку фаворитов букмекеры включают Данию (11.00) и Хорватию (17.00).

Из сборных второго эшелона выделяется, прежде всего, падение Швейцарии. Подопечные Мурата Якина после прорыва на Евро уступили Дании и Испании с общим счетом 1:6, а теперь отправляются на горячий выезд в Сербию. В связи с этим и коэффициент на титул подрос до 65.00.

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Фото: Gettyimages.ru /Jurij Kodrun