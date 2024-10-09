Тот самый гол Бекхэма Греции на 90+3: Шерингем хотел отобрать штрафной, а Кан сильно ругался перед ТВ

13 греков тогда проиграли, а позже взяли Евро.

Сборная Англии сыграет на «Уэмбли» против Греции в Лиге наций. Практически любой английский болельщик сразу же вспомнит битву с греками в 2001-м с легендарным голом Дэвида Бекхэма.

Греция – сверхудобный соперник для Англии во все времена, но тогда все могло порушиться, если б не штрафной Бекхэма.

Это отбор с тяжелым стартом, назначением Эрикссона и 5:1 в Германии

Англия и Греция встречались девять раз – семь побед у англичан, ноль у греков, да еще и разница мячей кричащая – 20:3. Греция забивала Англии лишь в двух матчах, но в самом памятном отгрузила два гола – и чуть не помешала выйти на чемпионат мира. Это случилось в квалификации к ЧМ-2002. Помимо них в группе были сборные Германии, Финляндии и Албании.

Англия и Германия провалили Евро-2000, дружно не выйдя из группы и выпустив из нее Португалию и Румынию. В очном матче Англия с трудом победила 1:0. Новая встреча – сразу на старте квалификации к ЧМ, а там – 0:1 на «Уэмбли» из-за гола Дитмара Хаманна. Кевин Киган уволился, а Англия следом потеряла очки в Финляндии – 0:0.

Зимой 2021-го сборную Англии возглавил Свен-Йоран Эрикссон. В марте состоялась волевая победа над финнами и непростые 3:1 над албанцами, где 73 минуты прошли вообще без голов. Летом – важные 2:0 в Греции, а в первый день осени – легендарный разнос немцев на «Олимпиаштадионе» со счетом 5:1.

К последнему туру в борьбе за выход на ЧМ остались только Англия и Германия, которые шли вровень, но англичане располагались выше из-за разницы мячей. Первое место давало прямой выход, второе – стыковые матчи. Англия принимала Грецию на «Олд Траффорд», Германия – Финляндию.

Немцы смотрели концовку по ТВ и сильно расстроились

Фаворитам тур дался кошмарно тяжело. Немцы так и не забили финнам – 0:0. Англичане вообще проигрывали долгое время – сначала с 36-й минуты после гола Ангелоса Харистеаса, а потом после мяча Демиса Николаидиса на 69-й –через минуту после того, как сравнивал Тедди Шерингем. 1:2 – надо забивать как минимум гол, чтобы претендовать на первое место.

Если бы Германия победила Финляндию, то Англии не хватило бы и ничьей, но она оступилась, поэтому теперь и 2:2 оставили бы англичан на первом месте. Вот только как забить грекам? Месяц назад они получали пять голов от финнов, а теперь внезапно уперлись на «Уэмбли».

Англия играла плохо, у Бекхэма не шли штрафные, а Мартин Киоун считал, что команда никак не могла сплотиться, да и обстановка влияла: «Фанаты просто смотрели, не принимая особого участия. Было странно игроком «Арсенала» выступать на «Олд Траффорд». Тогда время просто остановилось, ничего не получалось».

Шерингем вспоминал, что вместе с Гаретом Саутгейтом ждал каких-то особых изменений от Эрикссона в перерыве, но назвал его речь невыразительной. До 93-й минуты Англия и двигалась к 1:2. Шло уже компенсированное время, когда в 30 метрах от ворот толкнули Шерингема. Хорошая точка для Бекхэма, или бить будет не он?

«Я сказал Бексу: «Дай-ка мне [пробить], тебе и так уже хватило, – воспроизводил диалог Шерингем. – А он мне: «Ты же не докинешь до ворот отсюда, иди в стенку». И я отступил, ведь он годами отрабатывал штрафные. Я мог бы попасть как-нибудь в девятку, но он забил бы шесть-семь из десяти в верхний угол – и именно туда, куда задумывал».

Немцы к этому времени уже завершили матч и смотрели по телевизору, что происходит в Манчестере. Дальше – красивая история, но не для них: капитан сборной Англии на последних секундах фееричным ударом со штрафного вывел ее на чемпионат мира.

Финский кипер Антти Ниеми вспоминал для Daily Mail: «Я услышал крик. Помню, как очень громко ругался Оливер Кан, когда Бекхэм забил. Они были расстроены. Это мягко говоря». Через год Ниеми приехал играть за «Саутгемптон» – и уже от фанатов наслушался восторгов за те 0:0 с немцами.

Первый ЧМ для Бекхэма закончился катастрофой после удаления за удар по ноге Диего Симеоне – дальше была травля. «Четыре года английские фанаты, не все, но их было достаточно, чтобы причинить боль, кричали самые ужасные вещи, когда я играл за свою страну. А тогда весь стадион замер, понимая, что этот удар решит судьбу матча. Я был спокоен и уверен, знал, что могу забить», – говорил Бекс.

В Англии до сих пор помнят не только этот гол, но и дату – 6 октября, слишком уж памятный эпизод. Вышло как в красивых фильмах: когда надежд практически не осталось – случился легендарный эпизод с участием лидера. «Нужно быть ментально очень сильным, чтобы взять на себя ответственность в тот момент, когда время почти закончилось», – считал Эрикссон. «Все дело в характере», – отметил Шерингем.

Комментатор матча Гари Блум в прямом эфире предложил осчастливить Бекхэма рыцарским званием. «Вряд ли когда-нибудь английский футбол это забудет», – цитата Daily Mail о голе.

Через 20 лет Бекхэм говорил: «У меня до сих пор мурашки по коже, когда я думаю об этом, говорю об этом, смотрю на это. Особенный момент».

Через 2,5 года 13 греков с того матча выиграли Евро

Чудесный гол Бекхэма мог бы стать не более чем приятным воспоминанием перед стыковыми матчами, если бы Германия выиграла у Финляндии. Но этого не произошло – немцы упали в стыки и еще на сборную Украины с Андреем Шевченко.

Но там не растерялись – увезли комфортные 1:1 из Киева, а дома повели 3:0 уже к 15-й минуте, в итоге – 4:1.

Интересно, что перед ЧМ-2002 Англия котировалась пятой-шестой (10.00 на титул вместе с Испанией), а Германия – восьмой (15.00), но лучше выступили именно немцы – дошли до финала, где уступили бразильцам, еще за два шага до этого выбившим англичан.

У тех были свои драмы вместе с Бекхэмом – он забил пенальти Аргентине в группе, а в 1/4 против Бразилии убрал ноги от подката, после чего соперник провел голевую атаку. Хотя, конечно, главным антигероем был Дэвид Симэн, пропустивший дугу от Роналдиньо. Англия покинула турнир на этой стадии.

Следующий большой турнир – Евро-2004 – едва ли с большим удовольствием вспомнится англичанам, вылетевшим в четвертьфинале от португальцев, и уж точно не останется в доброй памяти немцев, которые вообще не вышли из группы. А победила сенсационная Греция – та самая, в ворота которой влетал тот мяч Бекхэма. Из 18 заявленных на тот матч игроков 13 стали чемпионами Европы.

* * *

Сейчас Англия – Греция – это матч четвертой команды рейтинга ФИФА против 48-й. Англия играла в финалах двух последних Евро, Греция прошлый раз засветилась на крупном турнире десять лет назад.

Сомнений в победе Англии у букмекеров нет – 1.28, это 78% вероятности, а на Грецию дают 12.50 (8%), так что даже фора +1.75 на греков идет за 1.70. Но главное, чтобы матч был зрелищным, а если команды на двоих забьют не менее трех голов, сыграет 1.81. Самый вероятный автор гола – Харри Кейн (2.10), на мяч Джуда Беллингема – 3.95.

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Фото: Gettyimages.ru /Danny Gohlke, Martin Rose, Gary M. Prior