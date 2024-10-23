«Барселона» выиграла у «Баварии» всего 2 матча из 15, зато как: два разгрома, которые вели к победам в ЛЧ

Туда же немцев привели 8:2 над «Барсой».

«Барселона» примет «Баварию» в третьем туре Лиги чемпионов. Вывеска грандиозная, а движение в матчах, как правило, одностороннее. Вот правда – два суперклуба, а по победам – 11:2 в пользу немцев!

Первая встреча – через 30+ лет после старта в еврокубках

Всего «Барселона» и «Бавария» встречались 15 раз в еврокубках. Лишь два раза побеждали испанцы, 11 – немцы, плюс дважды (тоже совсем мало!) матчи заканчивались вничью. Логично, что «Бавария» и голов набила в два раза больше – 37 против 16.

Любопытно, что эти 15 встреч произошли за 26 лет. «Барса» играет в еврокубках с конца 1950-х, «Бавария» – с начала 1960-х, но они больше 30 лет вообще не пересекались друг с другом. Первая встреча случилась в полуфинале Кубка УЕФА-1995/96. Против «Баварии» впервые сыграл 25-летний Пеп Гвардиола.

В том розыгрыше «Бавария» начала с неожиданного поражения от «Локомотива» 0:1 дома, но в гостях набила пять безответных мячей. В третьем раунде семь голов за два матча влетело «Бенфике», шесть из которых забил Юрген Клинсманн, а в четвертьфинале немцы столько же накидали «Ноттингем Форест». «Барса» не отставала – забила 12 «Хапоэлю» из Беер-Шевы, семь «Витории Гимараэш», а затем выбила «Севилью» и «ПСВ».

Первый полуфинал прошел на «Олимпиаштадионе» в Мюнхене, там «Бавария» и «Барселона» сыграли 2:2 – Марсель Витечек и Мехмет Шолль забили у хозяев, Оскар и Георге Хаджи – у гостей.

На «Камп Ноу» собралось целых 115 тысяч человек – и они в конце первого тайма увидели гол Маркуса Баббеля c добивания – он исправился за ошибку в первой игре , а в конце второго отличился Витечек – отец Серджи Бускетса Карлес запустил мяч в ближний угол. На 88-й минуте интригу вернул гол со штрафного 19-летнего Ивана де ла Пеньи, но осталось 1:2 – и немцы отправились в финал.

Выведшего «Баварию» на финальные матчи (тогда в Кубке УЕФА их было два) Отто Рехагеля уволили за несколько дней до первой игры против «Бордо» – дальше команду принял Франц Беккенбауэр. «Бавария» при нем завоевала трофей (2:0 и 3:1 над «Бордо» с Зинедином Зиданом), но в чемпионате выиграла всего один матч из оставшихся четырех и финишировала второй ниже дортмундской «Боруссии».

Всего две победы «Барсы» – но какие памятные! И еще – разгромные

В любом случае, тот факт, что у «Барселоны» всего две победы в 15 играх над «Баварией» – до сих пор удивителен, но матчи были очень запоминающимися.

Впервые «Барса» обыграла немцев в 1/4 ЛЧ-2008/09. Если в 1996-м Гвардиола и Клинсманн играли друг против друга, то через 13 лет встретились уже как тренеры. «Бавария» перед игрой на «Камп Ноу» зажигательно провела март – раскидывала пять «Ганноверу» и семь «Спортингу», но в апреле стартовала с памятных ужасающих 1:5 от «Вольфсбурга» – будущего чемпиона.

Следующей как раз была игра против «Барсы» в гостях – и там 0:4 от Лионеля Месси, Самюэля Это’О и Тьерри Анри влетело уже в первом тайме. Так и осталось до конца. «Барселона» буквально разобрала нас на части в первом тайме», – пожаловался Клинсманн, добавив, что не удалось заменить выбывших Лусио, Филиппа Лама и Мирослава Клозе.

Карл-Хайнц Румменигге назвал игру унижением, отметив: «Мы были как испуганные кролики в лучах света». Беккенбауэр добавил: «Без сомнения, что я увидел в первом тайме – это худший футбол в истории «Баварии».

А в ответной игре сыграли 1:1 – и «Барселона» упорхнула к трофею, который и завоевала той же весной, победив в финале «МЮ».

Через четыре года «Барса» неожиданно получила от «Баварии» семь голов в двух полуфинальных матчах. Еще через два – та же стадия, но другой итог. Испанцы прошли «Ман Сити» и «ПСЖ», а немцы забили семь «Шахтеру» в одном матче, а «Порту» – столько же в двух.

Теперь уже команда Гвардиолы не громила, а сама проиграла крупно, да еще и ни разу не попала в створ ворот – он возглавлял «Баварию», а «Барсу» тренировал Луис Энрике. До 77-й минуты на табло горели нули, после чего Месси в 100-м матче в еврокубках сначала забил мощным ударом из-за штрафной, а затем памятно уложил на газон Джерома Боатенга и оформил дубль. На 90+ Неймар реализовал выход один на один – 3:0.

«Подумал, что Боатенг ждет, что я буду перекладывать мяч под свою сильную ногу (левую), поэтому ушел в другую сторону», – рассказал Лео о главном моменте в игре. В ответной встрече «Барса» уступила 2:3, вышла в финал, где обыграла «Ювентус».

Да, всего две победы над «Баварией» – но 4:0 и 3:0, да еще и как раз перед завоеванием трофея.

Но 2:8 – что это было?

Конечно, матч с таким счетом выделяется не только в противостоянии «Барселоны» и «Баварии», но и вообще в истории ЛЧ. Произошло это летом 2020 года.

ЛЧ-2019/20 затянулась из-за пандемии коронавируса, так что четвертьфиналы и полуфиналы проходили в одноматчевом формате на стадионах «Бенфики» и «Спортинга» в Лиссабоне и, естественно, без зрителей. Так что одну из самых безумных игр в истории европейского футбола вживую практически никто не увидел.

«Барса» с Кике Сетьеном за неделю до этой встречи обыграла 3:1 «Наполи», а «Бавария» разгромила 4:1 «Челси».

Сумасшествие началось уже в первые десять минут – забили Томас Мюллер и Давид Алаба, только немец – в чужие ворота, а австриец – в свои. 1:1 превратились к 31-й минуте в 1:4 – добавили Иван Перишич и Серж Гнабри, снова забил Мюллер.

Новый обмен голами (Луис Суарес – Йозуа Киммих) случился во втором тайме, после чего забивала только «Бавария» – в последнюю десятиминутку влетел гол от Роберта Левандовского и дубль от арендованного у «Барсы» Филиппе Коутиньо.

2:8.

Впервые за 14 лет ни Месси, ни Роналду не попали в полуфинал ЛЧ, а «Бавария» первой в плей-офф этого турнира забила восемь голов, причем голевые передачи раздали восемь разных игроков. «Барса» же до этого дня в ЛЧ максимум уступала 0:4.

«Невероятно болезненное унизительное поражение. Голов было слишком много», – сокрушался Кике Сетьен, которому L’Equipe впервые в истории издания влепил единицу как тренеру. А Жерар Пике заявил: «Нужны структурные изменения везде, потому что происходит подобное не впервые. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна».

«Трудно осознать, что можно победить «Барселону» со счетом 8:2», – реакция Киммиха. «Безусловно, для нас это отличный результат, но не хочется, чтобы твои партнеры по сборной испытывали подобное», – это Мануэль Нойер пожалел Марк-Андре тер Стегена. А Мюллер сказал: «В 2014 году против Бразилии мы так не контролировали игру». А ведь тогда было 7:1.

«Мы знали, что если окажем на «Барсу» давление, то у нас будут моменты. Качество «Баварии» и ее интенсивность очень хороши», – поскромничал Ханс-Дитер Флик. И перенял у «Барсы» традицию: разгром в таком матче – и в итоге титул. Позже «Бавария» прошла «Лейпциг» и минимально победила «ПСЖ» в финале.

Коэффициенты вокруг матчей: гораздо чаще побеждает фаворит, цифры крупные, а на 2:8 давали 1001.00

На последние 11 матчей между «Барселоной» и «Баварией» можно найти коэффициенты. Что можно по ним сказать:

● Только в трех случаях из 11-ти не побеждала та команда, которая котировалась фаворитом. Это ничья 1:1 в 2009-м, а также гостевые победы «Баварии» по 3:0 в 2013-м (зашло 3.35) и через девять лет (2.85).

● Самый низкий коэффициент на победу – 1.39 в 2009 году, когда «Барса» и разбила соперника 4:0 еще в первом тайме. Еще был низковат на исход перед матчем в Мюнхене в 2021-м (1.56 на победу), но дальше было от 1.75 и выше.

● В четырех последних встречах в плей-офф фаворит противостояния не проходил лишь однажды – в 2013-м, когда «Бавария» напихала «Барселоне» семь мячей за два матча. Тогда коэффициенты на проход перед первым матчем были почти равны – на проход «Барсы» давали 1.83, «Баварии» – 1.91.

● Очень интересно заглянуть в цифры вокруг матча со счетом 2:8. На проход «Баварии» было 1.51, на прямую победу – 1.95. Крупные прошедшие коэффициенты, конечно, были, если учитывать счет. Это фора -4 на «Баварию» за 34.00, тотал больше 8,5 голов за 40.00 и счет 2:8 за 1001.00.

Интрига на сейчас – «Барса» забьет «Баварии» впервые со времен 2:8?

Как подходят команды к матчу: «Барселона» выиграла восемь матчей из девяти в своей лиге, «Бавария» – четыре из шести ДОПИСАТЬ?. При этом в личных встречах с «Баварией» у «Барселоны» не только слабый показатель побед, но и целая четырехматчевая серия без забитых голов после 2:8 – испанцы уступили трижды крупно и с общим счетом 0:11. То есть не забивали со времен того ужаса.

Тем не менее, небольшой фаворит сейчас – именно «Барса» с 2.38 на победу против 2.64 у «Баварии». На голы все нацелено – ТБ2,5 вообще прогнут до 1.32, а «обе забьют» – до 1.34, так что букмекеры очень верят в первый гол «Барсы» с тех времен. Кстати, он вообще идет за 1.12 – то есть это 89% вероятности.

Гвардиола выбивал «Баварию» за «Барсу», а потом в «Баварии» от «Барсы» вылетал. Флик громил «Барсу» за «Баварию», а теперь попытается обыграть свой бывший клуб уже во главе «Барсы». Получится успешнее, чем у Пепа?

Ставки на Спортсе

Фото: East News /AP Photo/Manu Fernandez; Siu Wu/Siu Lau, imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Bongarts, Rafael Marchante/Pool, Manu Fernandez/Pool, Alex Grimm/Bongarts