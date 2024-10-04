«МЮ» с «Порту» удивили и букмекеров – выдали голевой триллер, пробив тотал больше 2,5 к 27-й минуте

Главный матч игрового дня порадовал болельщиков – «Порту» и «Манчестер Юнайтед» устроили концерт с шестью голами, удалением и спасением в концовке.

Победа «Порту» за 12.00 сгорела на 91-й. «МЮ» вырвал ничью за 13.00

«Порту» котировался фаворитом – 2.40 против 3.10 у англичан. Ожидаемо, ведь «МЮ» трясет, а «Порту» хорош дома – не проиграл 21 из 22 последних матчей.

Старт встречи выдался ярким – уже к 20-й минуте гости внезапно повели 2:0, а к 27-й команды пробили тотал больше 2,5 мячей. Любопытно, что «Порту» в чемпионате Португалии вообще не пропускает до перерыва, а в двух турах ЛЕ сделал это целых четыре раза.

Букмекеры конечно ждали голы, но не так быстро – тотал больше 3,5 в первом тайме зашел с кэфом 17.00. А за весь матч команды пробили максимальный тотал, который предлагался в линии – больше 5,5 за 11.50. А как иначе с такой статистикой по ударам – 15 у «Порту» и 29 у «МЮ».

При счете 0:2 на «Порту» давали 12.00, дальше коэффициент пошел на снижение – португальцы сделали 3:2 на 50-й, еще и Бруну Фернандеш удалился на 81-й. Все шло к победе «Порту». Ничья оценивалась в целых 13.00, но она в итоге и сыграла. Это Харри Магуайр на 91-й спас «МЮ» и (пока что) Эрика тен Хага.

Тен Хаг – все еще главный фаворит на первое увольнение в АПЛ

Голландец стал фаворитом на первое увольнение в АПЛ после разгрома от «Тоттенхэма». Главным кандидатом на смену тен Хагу многие букмекеры видят Руда ван Нистелроя.

У «МЮ» два очка за две игры ЛЕ – в прошлом туре вообще была ничья с «Твенте», хотя на победу давали всего 1.20. В АПЛ тоже не ладится – худший старт с сезона-2013/14. Кроме того, клуб не выигрывает 4 матча подряд во всех турнирах.

После разгрома от «шпор» появились новости, что боссы дали тен Хагу два матча на исправление ситуации. Если игры пройдут не так, как нужно, он будет уволен.

Вряд ли матч с «Порту» прошел так, «как нужно». Впереди игра с «Астон Виллой», а пока что ставки на увольнение тен Хага принимаются с коэффициентом 1.50. Перед сезоном расценки были 6.50.

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Фото: Gettyimages.ru /Octavio Passos