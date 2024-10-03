Вечер больших кэфов в ЛЧ: «Ювентус» выиграл за 41.00, «Атлетико» разнесли с максимальной форой, «Монако» спасся, когда давали 7%

В Лиге чемпионов до 2 октября почти не было больших сенсаций. Самый неожиданный результат за три игровых дня – поражение «Барселоны» от «Монако». Программа среды, напротив, получилась безумной:

● Андердоги побеждали чаще фаворитов; ● «Ювентус» отыгрался и взял три очка вдесятером; ● «Атлетико» пропустил четыре мяча в Португалии; ● «Монако» отыгрался с 0:2 в Хорватии; ● «Реал» не забил во второй раз за 33 матча в Лиге чемпионов; ● «Бавария» уступила «Астон Вилле», позволив сопернику только два удара в створ.

«Ювентус» врывается в историю: 41.00, но всего три минуты

Команда Тиаго Мотты забирает первый приз в эмоциональный вечер. Туринцы до игры с «РБ Лейпциг» изначально не были фаворитами в линии. Получилась уникальная ситуация: гости проделали путь с коэффициента 2.90 до 41.00 на пике, а стали фаворитами в этой встрече в режиме Live только на 82-й минуте после гола Франсишку Консейсау.

До матча на тотал больше 4,5 можно было ставить за 7.10. Букмекеры ждали осторожной игры. Это пока самый результативный матч для Мотты в «Ювентусе»

Конфуз «Атлетико»: форы в 3,5 даже не было, но 0:4 – не событие для Симеоне

«Бенфика» и «Атлетико» до матча шли соседями в линии (2.70 против 2.80). Португальцы сыграли свою историческую встречу – в реальность воплотился уже давно забытый ночной кошмар с голом Анхеля Ди Марии.

Победа с такой разницей мячей многими букмекерами даже не рассматривалась в линии. Максимальный коэффициент составил 24.00 на фору (-3). На точный счет 4:0 можно было ставить в диапазоне 50.00-60.00.

Любопытно, что поражение без забитых мячей и с разницей в четыре мяча – не в новинку для «Атлетико» времен Диего Симеоне. Ранее такие осечки случались при нем два раза.

«Монако» вернулся, когда кэф взлетел до 13.00

Хорватский талант Мартин Батурина после матча с монегасками наверняка вырастет в цене на несколько миллионов. Полузащитник забил сам и отдал голевой пас. На 73-й минуте коэффициент на хозяев рухнул до 1.04. Монегаски героически спаслись уже без Александра Головина. Россиянин был заменен в перерыве.

«Монако» второй тур подряд – в рейтинге лидеров по большим коэффициентам. В стартовом матче команде удалось выиграть у «Барселоны» в статусе явного андердога (4.50).

«Реал» не забил во второй раз в 33 матчах

Поражение Мадрида – не такая большая сенсация. Коэффициент на Лилль методично понижался в течение нескольких дней и дошел до отметки в 4.70 с 6.00.

А вот отсутствие голов Мадрида – это совсем неожиданность. «Реал» с сезона-21/22 не забивал только «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала весной 2022 года и «Манчестер Сити» в провальном полуфинале 2023-го. «Лилль» вступил в солидную компанию к грандам, хотя в первом туре вчистую уступил «Спортингу».

«Бавария»: 67% владения, позволили только два удара и все равно проиграли

Первый болезненный удар и для Венсана Компани. Победа «Астон Виллы» шла в линии примерно за 4.80.

«Бавария» играла значительно лучше по статистике. Хозяева нанесли во втором тайме один удар – он и стал голевым. Джон Дуран очень удачно вышел на замену.

«Бавария» продлила неприятную закономерность: четвертый год подряд у команды есть поражение в Лиге чемпионов без забитых мячей. В прошлом сезоне осечка пришлась на игру с «Лацио».

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В заключительный игровой день второго тура общего этапа Лиги чемпионов андердоги побеждали чаще фаворитов – очень редкое событие. «Фейеноорд», «Астон Вилла», «Лилль» и «Ювентус» стояли в линии ниже. Из фаворитов буднично выиграли только «Ливерпуль», «Аталанта» и «Брюгге».

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Maja Hitij; East News /Damir SENCAR / AFP, FRANCK FIFE / AFP