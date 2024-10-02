16 из 16. Вспомните, когда «Спартак» и «Динамо» не забивали в первом тайме?

Московское дерби в Кубке России снова порадовало большим количеством голов. Противостояние «Динамо» и «Спартака» в любом турнире после 2020 года – гарантия зрелищности: почти всегда проходит тотал больше, а к началу матчей лучше не опаздывать – слишком часто забивают до десятой минуты.

Уникальная серия стартовала еще при Кокорине

«Спартак» и «Динамо» в последние годы играют гораздо чаще – подсобил Кубок России. Гранды сначала сходились в финале турнира сезона-21/22, а затем два раза подряд попали друг на друга в групповом этапе – отсюда настолько большое количество официальных матчей. Раньше бы для десяти игр за два года могло потребоваться и пять лет.

В рамках пятого тура группового этапа Кубка России команды забили уже два гола до десятой минуты. Такой статистический факт для топ-клубов в очном дерби – не аномалия. В каждой встрече после матча в ноябре 2020 года одна из команд обязательно забивала в первом тайме.

Совсем недавно в игре РПЛ соперники обменялись голами еще быстрее: Тюкавин и Угальде уложились до седьмой минуты. Здесь все же потребовалось целых десять.

В последний раз голов до перерыва в матче «Спартак» – «Динамо» не было в 15-м туре чемпионата России сезона-20/21. О том, что это было в другой жизни напомнит следующий факт: Александр Кокорин выходил в стартовом составе, но не убедил, поэтому его во втором тайме заменили на Зелимхана Бакаева. У «Динамо» оборону держал Иван Ордец, а в опорной зоне страховал Роман Нойштедтер.

Букмекеры все еще не занижают коэффициенты на тотал

В свежем матче Кубка России было раздолье для ценителей высоких котировок. Легко прошли следующие коэффициенты:

● Тотал больше 2,5 в первом тайме – 7.20. ● Обе забьют до перерыва – 4.00. ● Гол до десятой минуты – 3.90. ● Победа «Динамо» в первом тайме – 3.70.

Букмекерские компании не ждали очень результативной игры в этот раз во многом из-за статуса встречи и загадок по составам. На матч в чемпионате России коэффициент на тотал больше 2,5 составлял всего 1.55, а здесь можно было ловить даже 1.80.

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С турнирной точки зрения матч глобально ситуацию не изменил. «Спартак» вышел в плей-офф Пути РПЛ, а «Динамо» достаточно обыграть в последнем туре немотивированные «Крылья Советов», чтобы избежать спуска в Путь регионов.

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Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Александр Вильф, Павел Бедняков