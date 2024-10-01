Рекордная неделя в Лиге чемпионов: 47.00, 30.00 и 17.00 – все кэфы в одном туре

Продолжаем привыкать к новому общему формату Лиги чемпионов. Насыщенное расписание провоцирует невиданные ранее сюжеты. Второй тур – кладезь для любителей высоких коэффициентов. Такого в Лиге чемпионов еще никогда не случалось: сразу в четырех парах в рамках одной недели андердог оценивается выше 10.00, а поражения фаворитов могут надолго войти в историю. Разбираем удивительные пары отдельно.

«Слован» (47.00) – «Манчестер Сити» (1.04)

Расписание подкинуло возможность лицезреть матч главного фаворита турнира и команды с самым дешевым составом в Лиге чемпионов. Общая трансферная стоимость всей заявки «Слована» не дотягивает до 30 млн евро. В РПЛ словаки были бы ниже «Рубина» и на одном уровне с «Ахматом».

Подопечные Владимира Вайсса оправдали прогноз букмекеров в первом туре, пропустив пять мячей от «Селтика» на выезде. На шотландцев давали 1.22. Сейчас вероятность победы английского чемпиона у аналитиков стремится к 100% (1.04).

Коэффициент на «Слован» во втором туре взлетел уже до 50.00 у нескольких западных букмекеров. Российские компании скромничают – больше 47.00 не дают.

Интересно, что настолько низким коэффициент на «Манчестер Сити» в 2024 году был только один раз – в январской домашней игре Кубка Англии против «Хаддерсфилда». Это клуб из третьей по силе английской лиги. Очевидно, что «Слован» посильнее, да еще и сыграет дома. Даже на победу словаков с форой в 3,5 гола предлагают солидные 1.65.

«Барселона» (1.08) – «Янг Бойз» (30.00)

Представитель Швейцарии в Лиге чемпионов умудряется совмещать выступление в главном еврокубке с борьбой за выживание в местной лиге. В своем чемпионате «Янг Бойз» выиграл один (!) раз в восьми встречах у худшей команды лиги и занимает предпоследнее место.

Во многом из-за прорыва в главный еврокубок руководство продолжает терпеть главного тренера Патрика Рахмена. В первом туре клуб попал под разгром от «Астон Виллы» дома (0:3).

«Барселона» в преддверии игры получила коэффициент 1.08, но у каталонцев очень много проблем, что и показал провальный матч против «Осасуны». Тревожно за фаворита, когда у него в линии обороны выходят Жерар Мартин, Серхи Домингес, а в роли первого номера закрепляется Иньяки Пенья.

«Интер» (1.15) – «Црвена Звезда» (17.00)

В Милане – без аномалий. Букмекеры предлагают вполне стандартный расклад для матча чемпиона топ-лиги и явного аутсайдера.

«Црвену Звезду» сильно не занижают по нескольким причинам. Во-первых, команда идеально идет в своей лиге, выиграв восемь матчей из девяти (недавно разгромили «Партизан»), во-вторых, сербы очень достойно показали себя на фоне «Бенфики» в первом туре. Да, проиграли, но с минимальным счетом, а встреча была почти равной по xG.

«Интер» уже дважды споткнулся в чемпионате Италии, поэтому не может рассчитывать на коэффициент в стиле «Барселоны» или «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» (1.20) – «Болонья» (14.50)

Пожалуй, самый загадочный расклад от букмекеров. «Болонью» на «Энфилде» оценили хуже, например, чем «Борнмут» или «Ноттингем». Подобный прогноз можно было бы понять при тотальном кризисе итальянцев, но команда все еще подает признаки жизни даже без Тиаго Мотты: ничья с «Аталантой», победа в гостях над «Монцей, да и за весь сезон уступили только в Неаполе.

Интересно, что в прошлом сезоне так низко, как «Болонью», против «Ливерпуля» не оценивали даже пражскую «Спарту». На победу чехов предлагали коэффициент 13.00. Если брать всех соперников «Ливерпуля» за 2024 год, то аналитики выставляли меньше шансов только «Норвичу» (15.10) в Кубке Англии и немотивированному «Вулверхэмптону» (17.00) в последнем матче Юргена Клоппа. Вряд ли «Болонью» справедливо по уровню относить к Чемпионшипу.

А какими были рекорды?

Удивительные сенсации в Лиге чемпионов случались, но даже самым памятным матчам сопутствовал коэффициент ниже 30.00. Например, в сезоне-21/22 будущий чемпион «Реал» дома был бит «Шерифом», но и тогда на Мадрид давали 1.11, а на их соперника только 24.50.

Схожая история произошла и в игре «Барселоны» против «Рубина». Коэффициент на казанцев не поднимался выше 24.00.

Можно вспомнить и другие значимые конфузы. Например, в сезоне-12/13 БАТЭ обыграл «Баварию» в рамках группового этапа – коэффициент не преодолел отметку в 11.00. Похожий расклад был и для игры «Селтика» против «Барселоны» (2:1) из того же сезона.

Таким образом, «Слован» и «Янг Бойз» вполне могут замахнуться на новый рекорд, а «Болонья» просто показать, что не стоит так недооценивать Серию А.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Ian MacNicol, Srdjan Stevanovic