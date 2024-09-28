У «Реала» допускают первое поражение за год: худшая серия за 9 лет, травма Мбаппе и акция против Винисиуса

Седьмая попытка выиграть в основное время.

В воскресенье, 29 сентября, в Испании состоится первый большой матч в сезоне. «Реал» на выезде сыграет против «Атлетико». Редкий случай, когда коэффициент на команду Карло Анчелотти стремится к отметке 2.60. «Реал» не проигрывает в чемпионате Испании год после того, как уступил… «Атлетико» в сентябре 2023-го со счетом 1:3 в выездном матче.

«Атлетико» – головная боль Анчелотти: серия без побед в основное время, проходных матчей почти нет

«Атлетико» – самый неудобный соперник для «Реала» в Европе, вариантов здесь нет. Диего Симеоне удалось превзойти в этом статусе «Барселону» и даже «Манчестер Сити». Каждый матч – пытка для Анчелотти.

Нынешняя беспроигрышная серия в основное время составляет шесть матчей. Такой плохой закономерности для «Реала» в дерби не было с 2015 года. Правда, есть важный нюанс: подопечные Анчелотти в рамках нынешней черной полосы дважды выбивали «Атлетико» из кубковых турниров в дополнительное время. Во всех шести встречах соперники обменивались голами. В последних десяти играх команда Симеоне лишь раз была фаворитом – в мае 2022-го, когда «Реал» просто берег основных футболистов и силы на очередной финал Лиги чемпионов.

Еще один интересный момент – «сливочные» после Криштиану Роналду еще ни разу не громили соперника. Последняя победа в дерби с крупным счетом датирована полуфиналом Лиги чемпионов сезона-16/17.

Прошлая серия: семь матчей, самый памятный – разгром со счетом 4:0

В прошлый раз «Реал» так долго не мог обыграть «Атлетико» в сезоне-14/15. Тогда команды умудрились пересечься между собой в Ла Лиге, Кубке Короля, Суперкубке и Лиги чемпионов. Набралось аж восемь матчей за сезон: «Реал» выиграл последний и самый важный, выбив «Атлетико» из главного еврокубка.

Тогда серия существенно отличалась – играли в основном на тотал меньше. «Атлетико» локально отомстил за болезненное поражение в финале Лиги чемпионов, вырвав у заклятого соперника Суперкубок Испании.

Самая болезненная игра для «Реала» в рамках той серии – разгром со счетом 0:4. Один из самых неудачных матчей в истории не только для Карло, но и легендарной тройки Роналду-Бензема-Бэйл. Букмекеры до той игры даже не предлагали фору более чем в 1,5 гола на победу «Атлетико».

«Реал» сейчас снова под угрозой: нет Мбаппе, Винисиусу угрожают

К сожалению, интригующий визит Килиана Мбаппе в логово «Атлетико» откладывается. Звездный нападающий получил травму, хотя только начал набирать результативные действия.

Тревожно и за Винисиуса: против бразильца готовятся своеобразные акции на трибунах, нападающего постараются вывести из эмоционального равновесия.

С другой стороны, аналитики ждут, что Карло Анчелотти вернется к прошлогодней расстановке, где большая вовлеченность в атаку была у Джуда Беллингема. Коэффициент на его гол – 3,50.

У «Атлетико» серьезных проблем с составом нет, как и поражений в нынешнем сезоне. Команда подходит к матчу в приподнятом настроении, вырвав победу у «Сельты» в концовке благодаря дебютному голу Хулиана Альвареса.

Не исключено, что коэффициенты до матча еще сблизятся – слишком много факторов в пользу осечки «Реала».

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Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Gonzalo Arroyo Moreno