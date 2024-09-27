«Брага» камбэкнула за 16.00, «Виктория» спасла ничью с «Айнтрахтом» за 20.00 – главные цифры ЛЕ

Второй игровой день Лиги Европы получился не менее интересным, чем первый. При этом почти все фавориты выиграли, но в некоторых матчах зашли интересные коэффициенты в лайве.

«Виктория» Пльзень сенсационно вырвала ничью с кэфом 20.00 (3:3)

У «Виктории» было мало шансов против «Айнтрахта». В прематче букмекеры давали 8.00 на победу и 5.50 – на ничью. Хотя первый тайм закончился 1:1, но к 67-й минуте немцы сделали счет 3:1, поэтому все шло к ожидаемому финалу.

На 86-й чехи отыграли один мяч, но даже букмекеры больше верили в четвертый гол «Айнтрахта». Ничью в этот момент оценивали в 20.00. «Виктория» сравняла счет на 90+2. Сюрприз, но не для сухой статистики – команда не проиграла на выезде в 8 из 9 последних матчей.

А вот шесть голов – неожиданность. В 5 из 7 последних домашних игр «Айнтрахта» в ЛЕ в основное время забивалось не больше трех мячей.

«Брага» устроила камбэк в концовке за 16.00 (2:1)

«Брага» победила «Маккаби» Тель-Авив, как и ожидали букмекеры. Только португальцы пропустили первыми, не могли отличиться до 88-й минуты, хотя обыгрывали соперника по xG, а победный гол забили с пенальти на 90+5.

Кэф на «Брагу», который изначально был 1.55, в лайве поднялся до 16.00. После этого сразу два игрока «Маккаби» удалились. Провал в концовке, но зато сыграл тренд – «Маккаби» побеждает с форой (+1,5) в 22 матчах подряд. А «Брага» не проигрывает уже 8 игр кряду в ЛЕ.

«Атлетик» спасся за 5.20 (1:1)

В центральном матче игрового дня ЛЕ «Рома» котировалась небольшим фаворитом, но в итоге ничья – «Атлетик» спасся на 85-й минуте. В лайве на это зашел кэф 5.20.

Сыгравшие тренды в матче:

● «Атлетик» не проиграл в основное время в 7 из 8 последних выездных встреч в ЛЕ.

● «Рома» не проиграла в основное время в 9 из 11 последних матчей в ЛЕ.

● Итальянцы не пропустили больше одного мяча в основное время в 12 из 13 последних домашних матчей в ЛЕ.

«Аякс» – «Бешикташ» (4:0). На фору голландцев зашел кэф 14.00

Букмекеры конечно верили в «Аякс», но то, что клуб вынес «Бешикташ» 4:0 – неожиданность. На победу голландцев с форой (-3,5) давали целых 14.00. Да еще и столько трендов зашло:

● «Аякс» не пропускает дома в 5 из 6 последних матчей.

● «Аякс» забивает во 2-м тайме в 5 матчах подряд.

● «Аякс» выигрывает в 6 из 7 последних матчей в ЛЕ.

● «Бешикташ» не выигрывает на выезде в 8 из 9 последних матчей.

«Тоттенхэм» в меньшинстве разгромил «Карабах» (3:0).

Матч начался на 38 минут позже из-за опоздания «Карабаха». Несмотря на это, игра получилась интересной, но не по коэффициентам. «Тоттенхэм» остался вдесятером на 8-й минуте из-за удаления Раду Дрэгушина, но уже на 12-й открыл счет. Букмекеры ни разу не засомневались в англичанах.

А «Карабах» не смог забить даже с пенальти. После этого кэф на гол азербайджанской команды вырос до 1.92. Для «Тоттенхэма» это седьмой матч кряду в ЛЕ, который клуб выиграл с разницей как минимум в два гола в основное время.

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Матчи второго тура общего этапа ЛЕ пройдут 3 и 4 октября.

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Фото: Gettyimages /Paolo Bruno; IMAGO/Gerhard Schultheiß, IMAGO/Paul Terry/Global Look Press