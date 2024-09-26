«Бавария» – «Байер» – суперголевое противостояние. Кэф на тотал больше 3,5 падает

«Бавария» – «Байер» – главный матч первого круга Бундеслиги. Для мюнхенцев это шанс укрепиться на первом месте, а для леверкузенцев – возможность не дать лидеру уйти слишком далеко.

Букмекеры уже знают победителя, хотя в реальности не все так просто. Зато в одном есть уверенность – матч будет результативным. Это подтверждается не только забивной аурой обеих команд, но и цифрами.

Матчи «Баварии» с «Байером» = много голов

0:0 – редкая история в этом противостоянии. Последний раз такой счет был в 2017-м, когда за «Байер» играли Кай Хавертц и Юлиан Брандт, а за «Баварию» – Тиаго Алькантара, Дуглас Коста и Артуро Видаль. С тех пор команды сыграли 16 очных матчей и в каждом забивали минимум два мяча, а тотал больше 2,5 прошел в 14 из 16 игр.

В первую очередь любопытно, что покажет «Бавария» – все-таки выдала лучший старт в истории Бундеслиги. В текущем сезоне мюнхенцы выиграли все четыре матча в чемпионате с общим счетом 16:3. А в 3 из 4 игр зашел тотал больше 4,5 голов.

«Байер» же наколотил 13 голов, но и пропустил немало – целых девять мячей. Пару раз выиграть помогли знаменитые камбэки на последних минутах. Тотал больше 4,5 сыграл в каждом (!) матче леверкузенцев в этом сезоне чемпионата.

Да, нас ждет встреча самых результативных команд в текущей Бундеслиге – «Бавария» и «Байер» забивают 4.00 и 3.25 гола за матч соответственно. Томас Мюллер не против голевого триллера: «Обе команды находятся в хорошей форме и уже забили много голов – с точки зрения нейтрального наблюдателя, именно это мы и хотим видеть».

А что насчет победителя? «Бавария» не обыгрывает «Байер» три матча подряд

С приходом Хаби Алонсо «Бавария» еще ни разу не обыграла «Байер». Три матча подряд – без побед. Последний раз мюнхенцы выигрывали два года назад – 4:0.

В первом круге прошлого сезона леверкузенцы проигрывали «Баварии» 1:2 до 94-й минуты, но камбэкнули благодаря голу с пенальти. При этом по xG мюнхенцы были лучше – 2.62 против 1.83 у соперника. Во втором круге «Байер» уже доминировал и разгромил «Баварию» 3:0. Мюнхенцы ответили лишь одним ударом в створ.

Букмекеры ждут мегарезультативный матч и не верят в победу «Байера»

Тотал больше 2,5 в матче этих команд – слишком скучно. Да и кэф на него всего 1.35. Падают котировки и на минимум 4 гола в матче – уже 1.82. Можно замахнуться на тотал больше 4,5 за 2.90 – в текущей Бундеслиге у команд на двоих лишь один матч с тоталом меньше 4,5.

«Байер» пока не впечатляет букмекеров на старте этого сезона, поэтому него выставлен коэффициент 4.40. Многовато для действующего чемпиона. Но и «Бавария» слишком мощно начала – ее победа зайдет за 1.72.

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Матч пройдет 28 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Dean Mouhtaropoulos