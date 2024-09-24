Беттинг-спонсоры клубов Лиги Европы: есть почти у всех топов и даже не по одному

Здесь «МЮ», «Тоттенхэм», «Рома», «Лион» и другие.

Основной этап Лиги Европы стартует 25 сентября, в нем сыграют 36 клубов. Почти все обзавелись беттинг-спонсорами, а у некоторых команд их сразу несколько.

Вот таблица:

Несколько комментариев по главным командам:

● «Тоттенхэм» объявил о сотрудничестве с BetMGM 1 июля этого года. Бренд стал официальным партнером по тренировочной одежде у мужской команды – на ней расположен логотип. В АПЛ BetMGM сотрудничает также с «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном».

● «МЮ» работает с Betfred – букмекером, существующим еще с 1967 года. Они уже сотрудничали на протяжении семи лет – с 2006-го по 2013-й. С сезона-2022/23 «МЮ» – снова партнер Betfred.

● У «Атлетика» есть партнерство с Betuno – популярной компании в Латинской Америке. Еще один договор – тоже в августе 2024-го – был заключен с турецким букмекером Sekabet, который в следующем году отметит десятилетний юбилей.

● «Айнтрахт» сотрудничает с Lotto Hessen, которая помогает с реализацией общенациональных лотерей и предлагает свои собственные продукты. У «Ниццы» спонсор VBet, с которым она будет связана до следующего года. А «Лион» и Betclic доработают до 2026-го.

● «Галатасарай» в феврале 2024-го заключил контракт с Bilyoner – ведущей платформой азартных игр в стране, созданной 20 лет назад. А «Фенербахче» уже давно работает с Nesine.com – уже больше десяти лет. А у «Олимпиакоса» и ПАОК – один и тот же бренд Stoiximan, ведущий в Греции букмекер.

На этом этапе ЛЕ каждая команда сыграет по два матча. Первый тур пройдет 25-26 сентября, а со второго по восьмой – так и дальше будут в один день.

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Фото: instagram.com/spursofficial ; East News /Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP