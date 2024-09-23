У «Ахмата» до сих пор нет побед в РПЛ. Так плохо команда стартовала только в сезоне-2013/14

«Ахмат» остается единственной командой в текущем сезоне РПЛ, у которой до сих пор нет побед. Этот старт в Премьер-лиге точно в топе самых провальных в истории клуба – всего 5 очков после 8 туров. Однако было и хуже – в сезоне-2013/14.

Черчесов ушел после лучшего на тот момент результата в Премьер-лиге

Тот сезон для «Ахмата» (тогда еще «Терека») стал шестым подряд в элите. Предыдущий чемпионат команда завершила на 8-й строчке и всего на 2 очка отстала от зоны Лиги Европы. На тот момент это был лучший результат «Терека» в Премьер-лиге.

Однако Рамзан Кадыров остался недоволен и заявил, что клуб не станет продлевать контракт со Станиславом Черчесовым. По его мнению, главный тренер «совершил серьезные тактические ошибки». На место Черчесова пришел Юрий Красножан, который не стал кардинально перекраивать команду под себя.

Сезон-2013/14 «Терек» начал с минимальными изменениями. Отсутствие серьезных трансферов в межсезонье пугало, но и без них состав выглядел крепким: Олег Иванов, Маурисио, Мачей Рыбус, Игорь Лебеденко, Факундо Пирис, Федор Кудряшов. Капитан команды Ризван Уциев, отвечая на вопросы болельщиков, заявил, что его цель – выиграть медали. Тогда казалось, что после успешного сезона-2012/13 грозненцев ждет прогресс.

Первая победа – только в 11-м туре

Но старт нового сезона «Терек» полностью провалил. В первом туре на последних минутах команда упустила победу над «Ростовом» – постарался Артем Дзюба, который сделал дубль за 3 минуты (1:2). В следующих двух матчах грозненцы дома сыграли вничью с «Амкаром» и «Рубином». Ситуация накалялась, а защитник «Терека» Иван Темников успокаивал журналистов: «Хорошая лошадь со старта не рвет».

После этого грозненцы провели еще 7 матчей без побед. Только в 11-м туре «Терек» сенсационно обыграл ЦСКА (2:0). Но легче не стало. Три ничьих в следующих трех матчах и промежуточное 14-е место в таблице привели к отставке Красножана. Во втором круге чемпионата командой руководил Рашид Рахимов. С ним «Терек» финишировал на 12-м месте – избежал не только прямого вылета, но и стыков.

Одной из причин кошмарного начала сезона тогда называли эпидемию травм. Варианты, к которым прибегал Красножан в этих условиях, не всегда срабатывали. Кроме этого, предсезонка ушла на знакомство главного тренера с командой. Еще, вероятно, на настроении игроков сказался и камбэк от «Ростова» в первом туре.

С Красножана ответственности за провал на старте тоже не снимали. За 14 матчей в чемпионате грозненцы под его руководством забили всего 7 мячей. Для сравнения, после прихода Рахимова команда забила 6 голов за 4 игры в Премьер-лиге.

Если сравнивать тот сезон с текущим, то тогда на отрезке из 8 туров у «Терека» было всего 3 очка, ноль побед и разница забитых и пропущенных 3:9. Это худший старт в Премьер-лиге в истории клуба. Второй в списке – старт в этом сезоне. Остается вдохновляться тем, что в 2014-м «Тереку» удалось не вылететь из элиты. Как будет в этом сезоне – узнаем в мае.

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Фото: РИА Новости /Павел Лисицын, Саид Царнаев