Ого, «Спартак» и «Динамо» за полтайма поставили два крутых рекорда по голам – друг другу и всего

Изначально от матча «Спартак» – «Динамо» ждали голов, но они полетели уже с первых минут. Расклады были вполне возможными, а сыграли невероятно быстро.

Обе забили уже к седьмой минуте – впервые в истории

Гол «Спартака» ждали за 1.13, а «Динамо» – за 1.33. Вариант «обе забьют» оценивался в 1.55. Это 65% вероятности – не так уж мало, но команды вообще ее не заметили.

Прорыв Константина Тюкавина на третьей минуте, четкий удар – и 0:1. Удар Манфреда Угальде сходу без раздумий с небольшим рикошетом на седьмой – и 1:1. Прошло мгновенно!

Когда в российских чемпионатах они так с друг другом обходились? А никогда вообще. Такое произошло впервые в играх «Спартака» и «Динамо».

Всего до этого дня команды в РПЛ встречались 64 раза, забивали друг другу в 40 из них. Интересно, что прошлый раз «обе забьют» проходило так рано в самом первом чемпионате России – в 1992 году, причем случилось это тоже очень быстро. Андрей Кобелев тогда забил на третьей минуте, а Дмитрий Радченко ответил на девятой .

Сейчас же все произошло даже на пару минут раньше.

Ближайшие к этому – три матча. В 2005-м и 2014-м «Спартак» и «Динамо» забивали друг другу к 17-й минуте, в 2008-м – к 16-й.

А насколько голевыми были игры? В 1992-м со счетом 4:3 выиграл «Спартак», в 2008-м с таким результатом победило «Динамо». В 2005-м было разгромлено «Динамо» – 5:1. И только в 2014-м счет по сравнению с этими матчами смотрелся скромно – 2:1 в пользу «Спартака».

Верх прошел к 23-й минуте – и это тоже рекорд!

Букмекеры вполне ожидали минимум трех голов – ТБ2.5 шел за 1.59 – это 63% вероятности , примерно как и с «обе забьют». Но опять случилось быстро – фактически за половину тайма!

При счете 1:1 Эли Даса сыграл рукой в своей штрафной – пенальти четко реализовал Эсекиэль Барко. Произошло это на 23-й минуте.

Три гола в матче «Спартака» и «Динамо» так рано – еще один рекордный показатель чемпионатов России. Фактически обращаемся к тем же матчам, о которых говорили. Предыдущий рекорд – ранние три гола – это сезон-1992 к 26-й минуте , тогда забил Игорь Ледяхов – и «Спартак» повел 2:1.

Через 13 лет на 30-й минуте забил Фернандо Кавенаги – снова 2:1 в пользу «Спартака». Еще через три года на 32-й минуте отличился Данни – вывел вперед «Динамо».

В Кубке России было круче, причем совсем недавно – в августе-2023 «Спартак» победил 4:1, забив трижды к 18-й минуте. Но в чемпионатах страны подобного еще не было. Уникальный матч на «Лукойл-Арене».

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф