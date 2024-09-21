Уникальный Дзюба: опроверг букмекеров во втором матче и спровоцировал рекорд сезона

Артем Дзюба в двух матчах РПЛ оформил три результативных действия. Правда, совсем не тех, что ждали. Звездный нападающий активировал себя версии сезона-19/20 – тогда форвард был одним из лучших диспетчеров лиги (12 голевых передач).

Ставка на Дзюбу прошла во втором матче

Ветеран в традиционном стиле на поле опровергает негативные прогнозы. Букмекерские компании после трансфера в «Акрон» предлагали расширенную линию на статистику футболиста в полном сезоне. Один прогноз аналитиков уже не оправдался…

Букмекеры не верили, что Дзюба способен сделать даже три (!) голевые передачи в рамках полного сезона: 1.80 давали на тотал меньше 2,5, а 1,95 – на положительный исход. Артем справился всего за два матча.

С голами пока не получается. Букмекеры ожидают 6-7 забитых мячей от рекордсмена РПЛ.

Матч против «Краснодара» – рекордный: впервые сыграл ТБ 6,5, кэфов не было

Игра в Самаре оценивалась букмекерами как «низовая». Даже на тотал больше 2,5 можно было ставить за 2.10. Команды опровергли прогнозы, а Дзюба поспособствовал проходу коэффициента 15.00. Именно такой котировкой оценивался исход с шестью голами и более.

А вот на тотал больше 6,5 линии появились только в режиме реального времени. До матча на такой исход ставить было нельзя.

Игра «Акрон» – «Краснодар» – самая результативная в нынешнем сезоне. До девятого тура столько еще не забивали: в пяти встречах было шесть голов, но седьмой пока никому не покорялся. В этот раз существенный вклад внес именно Дзюба.

В прошлом чемпионате в двух матчах было забито и по восемь голов: «Пари НН» дома был разгромлен ЦСКА (2:6), а «Балтика» запомнилась победой над «Ахматом» в Грозном (7:1).

***

Артем Дзюба существенно повысил свои шансы побить рекорд Дмитрия Лоськова. Теперь у футболиста уже 98 голевых передач. Отставание от Лоськова в рейтинге по системе «гол плюс пас» составляет всего восемь результативных действий.

Не забудем и про вечную гонку с Александром Кержаковым: необходимо четыре мяча, чтобы догнать конкурента в списке лучших бомбардиров в истории России. Пока ветеран «Зенита» держится первым: 233 гола против 229.

Следующий соперник «Акрона» – «Ростов». У Дзюбы будет двойная мотивация на гол.

Ставки на Спортсе

Фото: fckrasnodar.ru ; fcakron.ru