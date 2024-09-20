«Ювентус» и «Наполи» 27 лет не играют 0:0. Конте и Мотта это исправят?

В Италии – большие футбольные выходные с двумя топ-матчами. В миланском дерби, возможно, будет спровоцирована первая громкая отставка сезона, а в Турине – Тиаго Мотта и Антонио Конте предложат друг другу свои адаптированные идеи под новый сезон.

Пока играют наоборот: «Ювентус» не так много забивает, а «Наполи» щелкает тоталы больше

До начала сезона «Ювентусу» предрекали много результативных матчей, а от Антонио Конте в Неаполе ждали традиционной дисциплинированной игры. Пока ожидания по трендам совсем не подтверждаются. А если точнее – команды будто поменяли местами.

«Ювентус» сыграл две нулевые ничьи – в матчах, где этого, мягко говоря, не ждали. Коэффициент на отсутствие голов с «Ромой» был 9.00, против «Эмполи» букмекеры уже подготовились получше – 8.00.

У «Наполи», напротив, случился прорыв по тоталам меньше. Команда может готовиться в недельном цикле, поэтому здесь Антонио Конте будет чуть легче. В четвертом туре клуб разгромил «Кальяри» со счетом 4:0, а до этого строго пробивал «верх» во встречах с «Пармой» (2:1), «Болоньей» (3:0) и «Вероной» (0:3).

Букмекеры изменили подход к матчам «Наполи» после встречи неаполитанцев с «Болоньей». Далее уже коэффициенты на ТБ 2,5 были ниже 2.00.

С учетом прошлого сезона обе команды продолжают тренд по матчам на тотал меньше 3,5. У «Ювентуса» таких набирается 32 из 37, а у гостей – 26 из 32.

Продвинутая статистика пока несколько тревожит поклонников «Ювентуса»: туринцы в четырех матчах создали моментов только на 3.81 xG. Хуже дела только у «Монцы» и «Венеции». «Наполи», в свою очередь, несколько перебрал по голам – забили девять, хотя имеют 6.81 xG.

Результативное проклятье – чудом уходят от 0:0

Матчи «Ювентуса» и «Наполи» – гарантия хотя бы одного гола уже 27 лет. Удивительная серия для итальянского футбола, где такой счет долгое время был характерной тактической чертой лиги.

Справедливо будет подметить, что команды не играли между собой в период с 2001-го по 2007-й. В любом случае серия впечатляет – 41 матч подряд с голами.

Последний раз гранды провели встречу без голов в рамках сезона-96/97. Тогда этому поспособствовало удаление защитника «Ювентуса» Паоло Монтеро в первом тайме. Зинедин Зидан, Кристиан Вьери и Дидье Дешам не справились с обороной неаполитанцев вдесятером.

Сейчас букмекеры очевидно опасаются нулей. Коэффициент всего 7.30. Для сравнения: вероятность нулевой ничьей выше, чем в любом из матчей девятого тура РПЛ. Неужели серия прервется?

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Фото: Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro