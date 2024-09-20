«Барселона» проигрывала в ЛЧ и с большими кэфами: дубль Гладкого, «Рубин» и другие конфузы с 2008 года

Три дня в обновленной Лиге чемпионов шли совсем без больших сенсаций до матча «Монако» и «Барселоны».

Конечно, быстрое удаление Эрика Гарсии сказалось на исходе встречи, но в любом случае фиксируем факт – прошел коэффициент 4.60 на монегасков. Вспомните, когда «Барселона» уступала в группе даже явным аутсайдерам?

«Шахтер»-08/09 (6.00): Дубль Гладкого – без турнирного смысла

«Барселона» на тот момент уже гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а «Шахтер» знал, что не поднимется выше третьего места. Каталонцы вышли на поле в составе, в котором нашлось место таким футболистам, как вратарь Альберт Хоркера, полевым игрокам Санчесу Мате и Виктору Васкесу.

В то же время букмекеры тогда все равно не верили в представителя украинской лиги: дубль Александра Гладкого и победный гол от Фернандиньо позволили зайти коэффициенту 6.00. Гости выиграли со счетом 3:2.

«Рубин»-09/10: (23.00): главное чудо от Бердыева в еврокубках и рекордный коэффициент

Рекордное поражение «Барселоны» на групповом этапе по коэффициентам – от «Рубина». Сомнительно, что достижение кто-то превозойдет в ближайшие годы. Тогда на действующего чемпиона России позволяли ставить за 23.00. Коэффициент на «Барселону» перед игрой рухнул до 1.10.

Всего команды сыграли в Лиге чемпионов четыре раза – каталонцы взяли реванш через год со счетом 2:0.

«Селтик»-12/13 (10.90): забивал Ваньяма, последний плей-офф для шотландцев в ЛЧ

Здесь также есть призрачная, но связь с РПЛ. В тот сезон «Барселона» и «Селтик» соперничали в группе с московским «Спартаком». Шотландцы благодаря исторической победе в итоге прорвались в плей-офф вместе с каталонцами. Букмекеры давали коэффициент выше 10.00, несмотря на то что «Барселона» играла в гостях. Очень редкий случай для Лиги чемпионов.

А еще матч остался в истории как пример того, что статистика – не главное в футболе: 75% владения, 23 удара, 14 в створ, 999 передач против 303 у «Селтика». Ничего не помогло – поражение в Шотландии со счетом 1:2.

«Аякс»-13/14 (6.20): пострадали от Хусена и Сереро, не имея мотивации

Был расслабленный матч и в Амстердаме. Тогда единственный гол у каталонцев забил Хави, а вот у «Аякса» отличились два любопытных персонажа: опорник сборной Южной Африки Тулани Сереро и форвард Данни Хусен. Оба оперативно скатились вниз по карьерной лестнице. Тот матч так и остался для них минутой славы. Хусен уже завершил карьеру в 33 года, а его бывший коллега ныне доигрывает в Эмиратах.

«Барселона», несмотря на поражение, легко вышла из группы.

«Бенфика»-21/22 (3.10): Дарвин Нуньес приблизил назначение Хави

Очень тревожный период для «Барселоны». Дарвин Нуньес своим дублем поспособствовал переменам на тренерском посту. Тогда клубом еще руководил Роналд Куман.

Букмекеры подозревали, что у каталонцев будут проблемы против «Бенфики», да еще и на выезде, но счет 0:3 – сенсация. Поставить с форой (-2,5) можно было за 19.00.

«Шахтер»-23/24 (10.00): первые симптомы кризиса при Хави

Год назад «Барселона» проиграла в рамках группового этапа не только «Шахтеру», но и «Антверпену», но поражение в матче с украинцами все же оценивалось двузначным коэффициентом. «Шахтер» почти без легионеров забил единственный мяч и сдержал Роберта Левандовского.

Впереди у «Барселоны» в нынешней Лиге чемпионов еще три встречи с явными аутсайдерами: «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Брест». Весьма вероятно, что коэффициенты на соперников каталонцев во всех матчах будут двузначными.

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Фото: East News /JOSEP LAGO / AFP, AP Photo/Patrick Post; IMAGO/Michael Taeger/Global Look Press