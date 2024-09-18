47% – вероятность, что Лигу чемпионов выиграет клуб из АПЛ. Согласны?

Английские клубы традиционно являются фаворитами в еврокубковых турнирах. В нынешнем сезоне – тотальное доминирование представителей АПЛ в линиях на все три турнира. «Манчестер Сити» возглавил список претендентов в Лиге чемпионов; «Тоттенхэм» идет первым в Лиге Европы, а «Челси» до группового этапа нет равных в Лиге конференций.

Букмекерские компании настолько высоко оценивают грандов АПЛ, что отдают почти 50% на победу именно любого английского клуба в Лиге чемпионов. Есть много доводов и в пользу конкурентов.

Делегация от Англии – далека от идеала в 2024 году

Понятно, что в контексте предполагаемой победы аналитики рассчитывают, прежде всего, на «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Три команды входят в пятерку фаворитов главного еврокубка. А вот «Астон Вилла» находится за пределами первой десятки, хотя Унаи Эмери и умеет удивлять на международном уровне.

В линии букмекерской конторы Бетсити предлагается коэффициент 2.10 на победу любой английской команды. На обратный исход – 1.70. А он вполне может случиться.

● «Ливерпуль», несмотря на уверенный старт, все же будет проходить сезон адаптации под идеи Арне Слота.

● «Арсенал» ближе к концу чемпионата может оказаться в ситуации тяжелого выбора между АПЛ и Лигой чемпионов. Очевидно, что триумф в Англии сейчас первостепенен для Микеля Артеты.

● К «Манчестер Сити» по результатам не придерешься, но оттенок тревожности из-за финансового скандала, видимо, будет сопровождать клуб на протяжении всего сезона. Еще один фактор – потенциальный уход Хосепа Гвардиолы. Контракт с тренером до сих пор не продлен.

Так что английские клубы – далеко не титаны без слабых мест.

Кто, если не Англия?

«Реал» «Барселона» и «Атлетико» – три традиционных солидных претендента. На победу испанской команды в линии предлагается 3.00.

Редкий сезон в Лиге чемпионов, когда до турнира всерьез воспринимают несколько команд из Германии – не только одну «Баварию». «Байер» и «Боруссия» свои 5-6% получили. Букмекеры считают, что победа любого представителя Бундеслиги (6.00) вероятнее, чем клуба из Серии А (8.00), хотя от Италии в нынешнем сезоне также пять участников в турнире.

Франция традиционно воспринимается аналитиками только через призму «ПСЖ». Коэффициент на победу любого французского клуба составляет 16.00, когда просто на парижан чуть выше – 20.00.

Доминирование в XXI веке было только один раз

Начиная с 2018 года, страны-победительницы всегда менялись – это как раз довод в пользу Англии. Период тотального превосходства одной страны был с 2013-го по 2018-й. В основном «Реал» и один раз «Барселона» никого не подпускали на вершину. За исключением этого периода, страны-чемпионы всегда менялись.

Собственно, есть статистические доводы как в пользу новой победы англичан, так и против нее, но почти 50% на их успех сейчас – очень смелая оценка. Слишком много проблем и очень сильные конкуренты из других лиг.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Michael Regan; Serg Glovny/ZUMA Press, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO/Global Look Press