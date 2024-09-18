«Милан» и «Ливерпуль» вспомнили прошлые встречи – в новой игре зашло сразу четыре тренда оттуда

«Ливерпуль» пропустил от «Милана» в Лиге чемпионов в самом начале матча, но выиграл первый тайм и добил соперника во втором – 3:1.

С 2005 года в разное время они встречались семь раз, в официальных играх – четырежды. По две закономерности зашло с обеих сторон.

Без учета товарищеских матчей – «Ливерпуль» всегда пропускал в первом тайме, «Милан» – во втором

Напомним, «Ливерпуль» играл против «Милана» 3:3 и 1:2 в двух финалах ЛЧ, а затем 3:2 и 2:1 в группе.

Закономерность первая – «Ливерпуль» постоянно пропускал от «Милана» в первом тайме. Причем из восьми пропущенных всего – семь до перерыва (пять из них – с 39-й минуты). Пропустил и сейчас – от Кристиана Пулишича. На гол «Милана» в первом тайме давали 2.07.

Закономерность вторая – «Ливерпуль» постоянно забивал «Милану» во втором тайме. Из девяти забитых – семь после перерыва. Забил и сейчас – отличился Доминик Собослаи. Гол «Ливерпуля» во втором тайме оценивался в 1.44.

С учетом товарищеских матчей – «Ливерпуль» выиграл пять последних матчей у «Милана», забивая ему не меньше двух

К четырем официальным играм добавляются еще три товарищеские – в 2014-м и 2016-м «Ливерпуль» выиграл по 2:0, в 2022-м – 4:1.

Закономерность первая – пять побед «Ливерпуля» над «Миланом» подряд. Победили и сейчас, успех англичан котировался за 1.95. Теперь побед подряд уже шесть.

Закономерность вторая – в тех пяти последних играх «Ливерпуль» отгружал «Милану» не менее двух голов. Да и вообще забивал ему не меньше двух в шести матчах из семи всего. Тотал больше 1.5 голов «Ливерпуля» в этой игре предлагался за 1.66. Прошел.

В общем, новая встреча «Ливерпуля» и «Милана» – дань традициям с любой стороны. И с неплохими коэффициентами.

Тотальное доминирование «Ливерпуля», но неожиданные голы защитников

«Ливерпуль» заслуженно победил «Милан», выглядев сильнее. Превзошел по xG (2.64 – 0.60), почти в три раза больше бил по воротам (19:7). При этом букмекеры ждали голов от тройки Диас-Жота-Салах с коэффициентами до четверки, но никто из них не отличился.

Неочевидными были другие голы. Ладно, Собослаи за 5.80, но забили два защитника, на которых традиционно коэффициенты повыше. Вероятность гола Вирджила ван Дейка оценивалась в 13% – 8.00, а забитого мяча Ибраима Конате – в 7% (это 14.00). И оба сделали это еще в первом тайме.

Если же опять обращаться к прошлым матчам, сузим их до четырех официальных, то из девяти мячей «Ливерпуля» на счету защитников было ноль – забивали только полузащитники и нападающие.

Хотя нет, защитник за англичан забивал, только это был игрок «Милана» – автогол на счету Фикайо Томори. Так что в случае с голами защитников «Ливерпуля» – в дуэли с «Миланом» появилось что-то новенькое.

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Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Marco Luzzani