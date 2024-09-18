Последняя «Болонья» в еврокубках: сокрушили «Зенит», расстроили Мутко, вылетели фаворитом

«Болонья» возвращается в еврокубки впервые с сезона-1999/00. В Лиге чемпионов команда никогда не играла, но в 1964 году один раз заглядывала в Кубок Чемпионов, откуда вылетела после противостояния с «Андерлехтом».

Последнее выступление «Болоньи» получилось достаточно красочным: безумная квалификация, дебют «Зенита» в еврокубках за Россию, комичная ошибка Романа Березовского и итоговый вылет от будущего чемпиона… Сюжет!

Кто играл за «Болонью» 25 лет назад: охотились за Игорями, верили в Пальюку и Синьори

«Болонья» была не чужой командой для россиян. Как раз в еврокубковые времена команда полагалась сразу на трех Игорей – Шалимова, Колыванова и Симутенкова. Трагично, но всех погубили травмы.

Колыванов – единственный, кто оправдал вложения. Нападающий наколотил одиннадцать голов еще в сезоне-96/97, а через два года поспособствовал историческому прорыву «Болоньи» – в полуфинал Кубка УЕФА. Правда, первый сезон в итоге так и остался в истории лучшим для россиянина. Как раз в августе 1999 года у футболиста возникли страшные боли в области позвоночника. Дело закончилось экстренной операцией, после которой звездный нападающий уже никогда не играл на высоком уровне.

Шалимов пережил в «Болонье» разрыв крестообразной связки и был вынужден покинуть клуб в 1998 году. Симутенков приходил как раз в пару к Колыванову, но российского тандема не вышло – еще одного Игоря замучили мелкие повреждения, из-за которых он почти не играл.

Главными звездами той «Болоньи» были вратарь Джанлука Пальюка (39 матчей за сборную) и харизматичный форвард Джузеппе Синьори (28 матчей за сборную, 7 голов). Голкипер отметился двумя медалями на чемпионатах мира, а форвард наколотил больше 100 голов за «Лацио» в лучшие годы своей карьеры.

Был у клуба и свой юный бунтарь – Никола Вентола. На тот момент 22-летнему нападающему пророчили великое будущее, но форвард остался в футбольной истории только по комичному поводу – первым догадался использовать на футболках год рождения, играя под номером 78.

В атаке еще выделялся шведский богатырь Кеннет Андерсон (193 см). Нападающий был основным форвардом в сборной Швеции и лучшие годы карьеры провел как раз в «Болонье».

Клуб в те годы продуктивно взаимодействовал с «Интером», поэтому сразу семь футболистов ранее выступали за миланского гранда. «Болонья» старалась подписывать молодых талантов, не пригодившихся на более высоком уровне.

Вышли в еврокубки с девятого места. А разве так можно было?

Квалификация «Болоньи» в еврокубки сезона-99/00 – идеальное средство для головной боли. Это гораздо сложнее понять, чем новый регламент еврокубков или даже систему стыковых матчей в Лиге наций. «Болонья» попала в Кубок УЕФА… с девятой позиции, проиграв в полуфинале Кубка Италии. Внимание: дальше будет очень сложно.

В сезоне-99/00 Италия могла делегировать в еврокубки четыре команды в Лигу чемпионов, три в Кубок УЕФА и две в Кубок Интертото (квалификационный турнир к Кубку УЕФА).

В Лигу чемпионов от Италии через чемпионат вышли «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Парма», но вот загвоздка – «Фиорентина» и «Парма» сыграли и в финале Кубка Италии. Логично было бы просто отдать следующую еврокубковую путевку седьмой команде в чемпионате, но тогда – не искали легких путей…

Возвращаемся к таблице: «Рома», «Удинезе» и «Ювентус» заняли места с пятого по седьмое, набрав одинаковое количество очков. Первый показатель – личные встречи. В междусобойчике из трех команд «Рома» была первой, «Ювентус» стоял вторым, а «Удинезе» – третьим. Так почему же тогда туринцы – седьмые? А потому что решать по личной встрече судьбу еврокубковой путевки – непорядок. Лучше провести стыковой матч, а еще лучше – два. Команды в конце мая два раза сыграли вничью, но без дополнительного времени: «Удинезе» забрал еврокубковую путевку за счет гостевого гола.

«Ювентус» опустился на седьмое место и получил утешительный билет в Кубок Интертото, так как место в Кубок УЕФА должно было уйти команде из Кубка Италии, но какой же, если там в финале играли два представителя страны в Лиге чемпионов? Креативным решением стали стыковые матчи между командами, вылетевшими в полуфинале (!) Кубка. «Болонья» дважды победила «Интер» со счетом 2:1, оставив именитого соперника без еврокубков.

Первый раунд: кошмар Березовского, недовольный Мутко и загрустивший Олег Жолобов на телеканале «Культура»

Кубок УЕФА тогда играли по простой и понятной схеме – по два матча, начиная с 1/64 финала. «Зенит» и «Болонья» как раз попались друг другу в стартовом раунде.

Даже сохранились коэффициенты на первый матч в Санкт-Петербурге. «Болонья» была небольшим фаворитом за 2.50, на «Зенит» предлагали ставить за 3.00.

В российской прессе тогда с оттенком грусти намекали, что не согласны с букмекерами – ничего хорошего ждать не стоит. «Зенит» в советские времена очень слабо выступал в еврокубках, а матч с «Болоньей» – был первым международным для клуба в российской истории.

Игра вызвала большой ажиотаж в Санкт-Петербурге, но аншлага не было – журналисты винили слишком жесткий досмотр от сотрудников правопорядка, не привыкших к событиям международного уровня.

На Россию матч транслировал телеканал «Культура», а комментатором осенним сентябрьским вечером был спокойный Олег Жолобов, известный, прежде всего, как эксперт по водному поло.

Главным событием матча стал второй гол. Можно было бы сказать, что Роман Березовский повторил ошибку Александра Филимонова, но этот матч все же состоялся раньше. Голкипер слишком далеко вышел из ворот, а у футболиста «Болоньи» получился неточный навес, смутивший голкипера… Березовский успел вернуться на линию, затем выронил мяч, а Синьори легко оформил гол с метра.

«А вот это уже, видимо, трагедия. Трагедия для Романа Березовского и руководства города », – комментировал эпизод Олег Жолобов, когда камеры переключались на негодующего Виталия Мутко.

«Болонья» разгромила «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 3:0, а далее уже резервным составом оформила ничью в Италии (2:2). Россияне при этом большую часть встречи действовали вдесятером после удаления Дениса Угарова на восьмой минуте.

«Болонья» вылетела от чемпиона и никогда не поднималась выше седьмого места

Итальянский клуб после «Зенита» в 1/32 финала прошел «Андерлехт». Вылетел же после упорного противостояния с будущим чемпионом «Галатасараем» (1:1, 1:2). Интересно, что середняк Серии А шел явным фаворитом в домашней игре по коэффициенту 1.70, в гостях букмекеры уже отдавали предпочтение туркам (2.00).

Тот матч в Турции все это время и оставался последним для «Болоньи» в еврокубках, если не учитывать Кубок Интертото.

Клуб пережил два вылета в Серию B и впервые с 2007 года финишировал выше девятой строчки в Италии.

Путь в новой Лиге чемпионов начнется для «Болоньи» матчем против «Шахтера». В этой игре итальянцы считаются явными фаворитами, но вот выход даже в стыковые матчи – под вопросом. Букмекерские компании оценивают попадание итальянского середняка в плей-офф коэффициентом 2.10. В 2024 году точно в любом матче будет сложнее, чем сентябрьским вечером 1999-го.

Ставки на Спортсе

Фото: ФК «Зенит» ; Gettyimages.ru /Tim de Waele, Stu Forster, Claudio Villa/ Grazia Neri