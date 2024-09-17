Расклады азиатской ЛЧ: два суперфаворита – клубы Роналду и Неймара, на титул Слуцкого – всего 4%

В Азии стартовала Лига чемпионов, и теперь уместен вопрос – «какая из?», ведь их там две. Да еще и формат у главной ЛЧ заточен под европейский.

А главные фавориты турнира – клубы из Саудовской Аравии. Все втроем!

Две ЛЧ, главная из которых – почти как в УЕФА

Кто следил за азиатской ЛЧ, тот помнит – там было десять групп по четыре клуба, выходили победители и шесть лучших вторых команд – по три с каждого региона. 16 вышедших образовывали 1/8 финала и полноценный плей-офф.

С сезона-2024/25 произошли два важнейших изменения.

Первое – ЛЧ теперь две. Одну называют элитной – там 24 клуба из Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Ирака и ОАЭ на Западе и из Японии, Южной Кореи, Китай, Малайзии и Австралии на Востоке.

Второй турнир так и называется – «Азиатская ЛЧ 2». Там 32 участника поделены на восемь групп по четыре команды, откуда в плей-офф выходят по две лучшие – классика. Играют клубы из менее заметных футбольных стран вроде Индии, Сингапура, Таджикистана, Вьетнама и других. Из главных лиг – по одной команде, например, от Саудовской Аравии сыграет «Аль-Таавун», а от Японии – «Санфречче Хиросима».

Но все внимание элитной ЛЧ, и здесь – второе серьезное изменение в азиатском футболе. 24 клуба поделены на Западную и Восточную лиги по 12 команд. В пределах каждой из лиг любой клуб сыграет по восемь туров. Похоже на современную европейскую ЛЧ? Более чем.

Такой же и принцип выхода – восемь лучших клубов из 12 напрямую выходят в 1/8 финала. Но стыковых матчей, как в ЛЧ от УЕФА, тут нет.

Расписание туров в лиге тоже напоминает европейское – пять из них пройдут осенью, еще один – в декабре, правда, два оставшихся – в феврале 2025-го.

Три саудовских клуба – фавориты. «Шанхай Шеньхуа» со Слуцким – вне десятки

Вот так перед стартом у БЕТСИТИ распределялись коэффициенты на победу в азиатской ЛЧ:

«Аль-Хилаль», «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» – три главных фаворита. Чемпион прошлого сезона – «Аль-Айн» – идет в следующей группе из пяти команд, там же можно найти и финалиста «Йокогаму Ф. Маринос», а еще – чемпиона ОАЭ.

Победители чемпионатов Японии и Южной Кореи котируются чуть ниже – 17.00 давали на «Виссел Кобе» и «Ульсан». А шансы двух лучших команд Китая – «Шанхай Порт» и «Шанхай Шеньхуа» – оценены одинаково и ниже топ-10.

И все же – серьезный отрыв у двух саудовских клубов. Примерно 27% вероятности на победу в ЛЧ у «Аль-Хилаля», 21% – у «Аль-Насра».

Есть еще более долгосрочная ставка – Роналду выиграет с «Аль-Насром» азиатскую ЛЧ, необязательно, что в этом сезоне. И она выглядит чуть интереснее, чем коэффициент 4.80 из таблицы. «Тенниси» дает на нее 5.10.

За первые четыре матча неожиданность только одна – «Аль-Наср» ехал в гости к «Аль-Шорте» с 1.43 на победу (и это без Роналду) и сыграл 1:1. Роналду в ЛЧ еще увидим, но сыграет ли там Неймар, которого не было на поле с осени 2023-го? Впрочем, «Аль-Хилаль» и без него был почти неуязвим в прошлом сезоне.

4% на победу команды Слуцкого – она действительно так далека?

Получается, что «Шанхай Шеньхуа» одарили коэффициентом 25.00, что и правда составило 4% вероятности. По понятным причинам клуб уступает саудовцам, но при этом его котируют ниже команд из ОАЭ, Японии и Южной Кореи. Но чемпионаты там объективно сильнее.

«Шанхай Шеньхуа» последний раз становился чемпионом Китая почти 30 лет назад – в 1995 году. Правда, был титул в 2003-м, но из-за договорных матчей его у клуба отобрали. В азиатской ЛЧ «Шанхай Шеньхуа» за последние 12 лет выступал всего два раза: сначала не добрался до группового этапа, а добравшись через год, группу не прошел. Всего в групповых этапах клуб играл восемь раз.

Лучшее достижение – четвертьфинал в 2006 году, но при очень странном формате – с семью группами по четыре клуба, где «Шанхай» вообще сыграл всего два матча вместо положенных шести. В его группе дисквалифицировали команды из Индонезии и Таиланда, поскольку те опоздали с регистрацией игроков.

В результате «Шанхай» сыграл только два матча с командой из Вьетнама, оба выиграл – так и попал в четвертьфинал, где вылетел от корейского «Чонбука». Причем в домашней игре победил 1:0, в гостях вел с таким же счетом, а потом пропустил четырежды, так что гол под конец не помог – 2:4.

Компания сейчас у парней Слуцкого – непростая: из 11 команд – это две лучшие из Японии плюс обладатель Кубка, три лучшие из Кореи, два лучших из Китая, а еще – чемпионы Таиланда и Малайзии плюс обладатель Кубка АФК из Австралии. Из них «Шанхай Шеньхуа» не сыграет только с соотечественниками, а также с тайским «Бурирам Юнайтед».

Саудовцы – фавориты, но когда они побеждали последний раз? Совсем недавно было две победы

Вливания топ-игроков в саудовский футбол пошли с 2023 года, а до финала ЛЧ-2023/24 никто из этих клубов не добрался. Но в последние годы главный клубный приз тоже уезжал в Саудовскую Аравию. Привозил его «Аль-Хилаль» – дважды за пять последних розыгрышей.

Это было в 2019 году (в финале победил японскую «Ураву») и затем через пару лет (одолел в решающем матче корейский «Пхохан Стилерс»). Именно «Аль-Хилаль» лидирует по титулам в азиатской ЛЧ – у него их четыре. Как раз «Урава» и «Пхохан» – главные преследователи, у них по три.

Из саудовских клубов только «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» выигрывали ЛЧ Азии, еще три команды играли в финалах. В их числе «Аль-Наср» – в 1995 году уступил корейскому «Соннаму» 0:1 из-за правила золотого гола, причем играл дома в Эр-Рияде. В прошлом сезоне «Аль-Хилаль» вылетел в полуфинале, «Аль-Наср» – в четвертьфинале.

Всего же азиатскую ЛЧ выигрывали клубы из десяти стран. Там дважды встречается Таиланд, а еще есть Израиль. В 1960/1970-х два титула набрал тель-авивский «Маккаби», еще один – «Хапоэль» из этого же города.

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Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh, Chung Sung-Jun