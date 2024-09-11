Безумные кэфы отбора на ЧМ: Боливия угрожает Бразилии, Австралия упала ниже Индонезии, Узбекистан доминирует

Международная пауза на матчи сборных завершена. Параллельно с европейской Лигой наций проходили квалификационные игры на чемпионат мира сразу в трех зонах. На удивление в каждой – праздник для больших коэффициентов.

Нынешний отборочный турнир проходит по новой схеме в каждой из зон. На чемпионате мира 2026 года сыграют 48 команд. То есть многие сборные получили уникальную возможность прорваться на турнир мечты. А вот некоторые привычные гранды, напротив, расслабились и не выиграли матчи, в которых букмекеры выделяли их фаворитами за коэффициенты ниже 1.20. Разбираемся с главными сенсациями по котировкам.

Крах Австралии: поражение по коэффициенту 16.50 и ничья с Индонезией

Австралия с момента перехода из Океании в Азию всегда проходила через азиатский отбор на чемпионат мира, хотя максимальное представительство от зоны не превышало пять команд. Согласно новому регламенту, восемь сборных выйдут напрямую, но австралийцы всерьез рискуют не попасть в их число.

Участники плей-офф чемпионата мира в Катаре умудрились дома уступить Бахрейну со счетом 0:1, хотя на соперника предлагали коэффициент 16.50 до матча. А далее подтвердили опасения аналитиков по гостевой игре с Индонезией. Котировки на австралийцев загадочно росли и в итоге пришли к стартовому свистку на отметке 1.65. Индонезийцы выстояли, зацепив ничью 0:0 за 3.70. На отсутствие голов давали 10.00.

У Австралии ныне – очень скромный состав по именам. В основу прорываются люди даже из низших английских лиг, а единственными звездами можно считать голкипера «Ромы» Мэтью Райана и 18-летнего таланта «Баварии» Нестори Иракунду.

В группе A после двух туров Австралия опережает только Китай, а впереди – четыре матча против Японии и Саудовской Аравии. Прямые путевки получат только две сборные, еще две пойдут в следующий групповой этап.

А вот Индонезия произвела фурор. До матча с Австралией сборная со 133-го места в рейтинге ФИФА потревожила на выезде еще и покой Роберто Манчини в Саудовской Аравии (1:1). В социальных сетях тренеру сильно досталось за провал: наставник зарабатывает 30 млн евро по контракту, а сборная пока явно не прогрессирует после неудачи на Кубке Азии.

Палестинское чудо и солидный Узбекистан

В группе B азиатского отбора ответственность за сенсации на себя взяла Палестина. Команда с пятью безработными футболистами в заявке остановила Южную Корею с Сон Хын Мином и Ли Канг Ином. Удивительная ничья оценивалась в линии до игры за 10.00, а на матч без голов так вовсе предлагали ставить за 21.00.

В группе A таких громких сенсаций не было. Здесь Узбекистан рвется на чемпионат мира: обыграли Киргизию и Северную Корею.

Бразилия – почти на уровне Боливии

Точно самый невероятный сюжет квалификации – мучения Бразилии. Сборная уже сменила тренера, но все равно продолжает страдать: позади восемь матчей из восемнадцати, а бразильцы опережают Боливию всего на одно (!) очко. В рамках южноамериканской квалификации нужно всего лишь попасть в топ-6 при десяти участниках, а седьмая команда еще и пойдет в межконтинентальные стыковые игры…

Новый конфуз Бразилии – поражение от Парагвая. Коэффициент на хозяев был 7.50. До этой встречи парагвайцы в семи матчах обыграли только Боливию.

Кстати, о вечном аутсайдере. Боливийцы реально ведут борьбу за квалификацию после двух грандиозных побед. Если домашний разгром Венесуэлы (4:0) еще можно объяснить эффектом высокогорья, то успех в Чили – историческая отметка. Боливия не выигрывала на выезде в матчах квалификации с 1993 года (!). Проскакивали победы в рамках Кубка Америки и товарищеских встреч, но статус гостей в отбор 31 год был приговором. После такого резюме коэффициент 13.00 не должен удивлять.

Еще один любопытный сюжет – поход Венесуэлы: сборная никогда не квалифицировалась на мундиаль, а сейчас располагается на одном уровне с Бразилией, занимая заветную шестую позицию.

Букмекерская контора Tennisibet еще в начале 2024 года открывала комичную линию на то, что Бразилия не квалифицируется на чемпионат мира (9.00). Чем ближе финиш отбора – тем меньше хочется шутить.

Бонус: Самоа еще в игре

Совсем в тени остались драматичные игры в Океании. А здесь, между прочим, состоялись бескомпромиссные стыковые матчи, в которых четыре сборные выявляли одну достойную группового этапа.

И здесь прогремела большая сенсация: Тонга выиграла свой матч у Островов Кука, хотя перед встречей давали коэффициент 7.30. Далее почти сотворили вторую сенсацию в матче с Самоа, но в финале первого этапа выиграл все же фаворит (2:1).

Теперь восемь сборных разделены на две группы, из которых далее в следующих этап пройдут две сильнейшие команды. Далее уже в своеобразном «Финале четырех» выявят обладателя прямой путевки и участника стыковых матчей. Такими темпами как раз Бразилия или Австралия вполне могут неожиданно обнаружить себя в решающей игре против вице-чемпиона Океании.

Ставки на Спортсе

Восемь главных сенсаций Лиги наций по кэфам: Черчесов удивил Холанда, Испанию остановили, Украину сильно переоценили

Фото: Gettyimages.ru /Christian Alvarenga, Robertus Pudyanto, Carl Recine