У Франции в этом году всего 36% побед – худший показатель с 1992-го. Пора увольнять Дешама?

Поражение Франции от Италии в Лиге наций обострило разговоры о том, что сборная остановилась в развитии, а Дидье Дешаму пора уходить. Критикуют и Килиана Мбаппе.

На Дешама жалуются, но Франция котируется главным фаворитом ЧМ-2026

В последних 6 встречах у французов лишь 1 победа в игровое время. Кроме того, сборная в 2024-м выиграла всего 36% матчей – так плохо не было с 1992-го.

В июле исследовательская компания Odoxa опубликовала результаты опроса, посвященного выступлению Франции на Евро-2024. Оказалось, что 51% респондентов хотят ухода Дешама, а 80% назвали игру сборной скучной.

Скучно – слово, которое в последнее время часто мелькает в футбольной среде при обсуждении Франции. Результат команды на Евро-2024 вызывает не так много вопросов, как стиль, в котором французы добились этого. Сборная дошла до полуфинала с 3 голами, то есть со средней результативностью за игру 0.60 – это худший показатель на чемпионатах Европы с 1996-го.

Французский журналист Даниэль Риоло высказался после поражения от Италии: «Дешам затянул с уходом. Команда уже не с ним, его посыл устарел, он устал, тренировки уже не те. Эта команда устала, мы увидели катастрофическое выступление».

Не всем нравится идея об увольнении Дешама. Экс-тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра вступился за тренера: «Он величайший тренер сборных. Его достижения невероятны – посмотрите, сколько у него побед. Я устал от этих призывов убрать его из сборной».

Тем не менее после поражения от Италии кэф на Францию в матче с Бельгией поднялся с 1.63 до 1.87.

Контракт Дешама со сборной действует до 2026-го, то есть он будет возглавлять Францию на чемпионате мира. Букмекеров это не беспокоит – они котируют французов главными фаворитами турнира.

Мбаппе почти не забивает за сборную в 2024-м, но считается самым вероятным автором гола в матче с Бельгией

Согласно тому же опросу от Odoxa, 74% французов остались недовольны игрой Мбаппе на Евро-2024. А Дюпра заявил: «Не Дешам виноват в том, что Мбаппе сыграл ниже своего уровня, что он был больше озабочен выборами, чем чемпионатом Европы».

Килиана в контексте сборной, как всегда, много обсуждают. Правда, не его результативность – у него всего 2 гола в 10 матчах в 2024-м. И даже против Бельгии Дешам, кажется, оставит его в запасе. При этом букмекеры принимают ставки на статистику форварда. Мбаппе считается самым вероятным автором забитого мяча с кэфом 2.20. На гол или ассист предлагают 1.80.

Нелегко Килиану и в «Реале». Действительность пока не соответствует ожиданиям болельщиков, поэтому он и здесь под давлением. Экс-защитник сборной Франции Вильям Галлас уверен: «Мбаппе не дадут сезона на адаптацию из-за его имени и уровня клуба». Букмекеры же считают, что форвард забьет за сезон в Ла Лиге около 25 голов и отдаст минимум 7 голевых передач.

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Фото: Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press