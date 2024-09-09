Беттинг-спонсоры в Единой лиге ВТБ: всего у 5 клубов из 12

Букмекеры активно вкладываются в российский спорт. Вот и в баскетболе мало кого удивляют беттинг-партнеры. При этом не все клубы Единой лиги ВТБ подходят к новому сезону, имея такого спонсора.

Три букмекера на пять клубов

В новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 клубов – турнир потерял «Минск» и «Руну». И только пять имеют беттинг-партнера: ЦСКА, УНИКС, МБА-МАИ, «Нижний Новгород» и «Уралмаш».

Пять клубов между собой поделили три букмекера. «Винлайн» забрал ЦСКА и УНИКС, «Пари» спонсирует «Нижний Новгород» и «Уралмаш», «Бетбум» на контракте с МБА-МАИ.

Что с остальными клубами?

Семь команд без беттинг-партнеров: «Автодор», «Самара», «Локомотив-Кубань», «Енисей», «Зенит», «Парма», «Астана». На официальных сайтах клубов заявлений о соглашениях пока нет, а в разделах «Партнеры и спонсоры» отсутствуют букмекеры.

В прошлом году «Самара» подписала партнерское соглашение с «Пари». Сроки контракта не раскрывались, но, кажется, по окончании сезона-2023/24 сотрудничество прекращено – с формы самарцев исчез логотип букмекера.

«Локомотив-Кубань» и «Парма» имели одного беттинг-партнера на двоих – Parimatch. В марте 2022-го букмекер ушел с российского рынка, его сменил «Парибет». Сейчас у клубов на официальных сайтах не значатся беттинг-спонсоры.

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Фото: БК УНИКС Казань