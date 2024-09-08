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Восемь главных сенсаций Лиги наций по кэфам: Черчесов удивил Холанда, Испанию остановили, Украину сильно переоценили

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Лига наций традиционно является менее предсказуемым турниром, чем классические квалификации. Многие сборные выступают в экспериментальных составах и не ставят результат в приоритет. Даже с учетом этих обстоятельств первый тур получился сенсационным: в каждом дивизионе были победы явных аутсайдеров, проходили коэффициенты больше 10.00 и совершенно не оправдывались прогнозы аналитиков по тоталам.

Выделим самые крупные коэффициенты, сыгравшие в первом туре.

Лига A: Италию незаслуженно понижали, а за Испанию говорил статус

В высшем дивизионе прогремели две сенсации. Сборная Франции на момент начала игры с Италией понизилась до 1.60. У гостей были явные проблемы с составом, а выступление на Евро-2024 указывало на то, что встречаются команды разного уровня. Игра продемонстрировала обратное. Счет 1:3 – аномалия для букмекеров. В итоге прошли следующие коэффициенты:

● Победа Италии – 6.05. ● Победа Италии с форой (-1.5) – 14.50. ● Счет 1:3 – 70.00.

Чуть меньше драмы – в матче Сербии и Испании. Если смотреть на показатели по xG, то чемпионам Европы откровенно не повезло. В то же время с точки зрения букмекерских линий – заметный результат. Коэффициент на ничью доходил почти до 4.00. На отсутствие голов давали ставить за 8.20.

Лига B: Черчесов обидел Холанда, Грузия шокировала Чехию, а Украину явно переоценили

В следующем дивизионе король первого игрового дня – Станислав Черчесов. Экс-тренер сборной России жестко пошутил по поводу Эрлинга Холанда до матча, но в итоге оружие не потребовалось – хватило Нуралы Алипа и Алибека Касима. Норвегия продолжает страдать, несмотря на звездный состав. Коэффициент на ничью в Казахстане равнялся 6.00, а счет 0:0 оценивался за 13.80.

Грузия не потухает и после Евро. Матч с Чехией даже и близко не повторил сценарий игры между соперникам на турнире в Германии. Если несколько месяцев назад Грузию спасло только выдающееся выступление Георгия Марадашвили, то в этот раз хозяева с запасом разгромили оппонентов. Букмекеры предлагали 3.20 на андердога и 16.50 на любой крупный счет.

Коэффициенты на матч Украины и Албании изначально не выглядели объективными: албанцы не были статистами на Евро, располагают глубоким составом, да и игра проходила на нейтральном поле в Праге. Доводы в пользу номинальных гостей подтвердились, хотя в преддверии встречи коэффициент на команду Силвиньо почему-то вырос до 4.10.

Лиги C и D: румыны пробили максимальную фору в Косово, Кипр начал победную серию, а санмаринцы выполнили план на турнир

Сборная Косово до турнира предлагалась почти равнозначным претендентом на победу в квартете с Румынией. В очном матче команда, сыгравшая на Евро в плей-офф, получила коэффициент 3.40. Встреча завершилась совершенно не так, как прогнозировали букмекеры: прошла фора в 2,5 гола на гостей (11.00).

В этой же группе важное событие для Кипра – команда впервые с 2019 года смогла выиграть в двух матчах подряд, хотя до встречи с Литвой коэффициент на островитян поднялся до 3.30.

Конечно, самое яркое по эмоциями событие – победа Сан-Марино над Лихтенштейном. Коэффициент был не таким высоким (3.75), но здесь больше важен исторический контекст – о нем подробно писали ранее.

Ждать ли сюрпризов во втором туре?

Тренд на сенсации вполне может продолжиться. Во втором туре возможны еще более экспериментальные сочетания у фаворитов. Прежде всего, стоит обратить внимание на матч Франции и Бельгии, где на гостей дают 4.80; Казахстан в этот раз получил почти 10.00 на выезде со Словенией, а Лихтенштейн попробует повторить трюк Сан-Марино и обыграть Гибралтар с позиции андердога.

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Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa; East News/AP Photo/Alikhan Sariyev; iinstagram.com/sanmarinoteam

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