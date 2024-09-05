Бразилия в отборе к ЧМ-2026 – на границе зоны стыков. Удивительно, но это хороший знак

В Южной Америке еще в прошлом году началась квалификация к ЧМ-2026, треть матчей уже сыграна – состоялось шесть туров.

Несмотря на расширение квоты для южноамериканских команд, сборная Бразилии умудряется быть на ее границе – у нее шестое место в группе. Серьезно, она может и не выйти?

При старом формате уже появились бы проблемы

Как было раньше: десять южноамериканских сборных играют в два круга, четыре лучшие выходят на ЧМ, пятая проводит стыковой матч с одной из азиатских команд.

Как стало сейчас: все то же самое, только напрямую выходят сразу шесть лучших, а седьмая играет в стыках. То есть только три команды из Южной Америки точно не попадут на ЧМ, а еще одной – уж как повезет в стыковой игре.

Бразилия стартовала с двух побед – побила 5:1 Боливию с 2+1 Неймара, минимально обыграла Перу (1:0, гол на 90-й минуте). Дальше пошли сложности.

В домашнем матче с Венесуэлой бразильцы забили первыми, но пропустили за пять минут до конца – 1:1. И рухнули в серию из трех поражений подряд – 0:2 и 1:2 в гостях от Уругвая и Колумбии, затем домашние 0:1 от Аргентины.

Что в таблице? Тоска.

Бразильцы – прямо на границе с зоной стыков, в ней пока Парагвай. Отставание от Эквадора было бы и больше, если б не история с тремя снятыми очками из-за выступления за эту сборную колумбийца Байрона Кастильо.

А при старом формате и без эквадорской ошибки Бразилия уже отставала бы от зоны прямого выхода на четыре очка.

В невыход Бразилии не верят, но в первое место – тоже

Если перед началом отборочного этапа вероятность первого итогового места Бразилии оценивалась в 63%, то сейчас – всего в 11%. Уже минус восемь очков от лидирующей Аргентины, так что коэффициент сполз с 1.60 до 9.00.

При этом прямой невыход бразильцев котируется на уровне 7% – предлагается 15.00 на тот случай, если команда не финиширует на 1-6 местах. До конца первого круга соперники – Эквадор, Парагвай и Чили, с двумя последними – гостевые матчи. Но в ближайшей игре – домашней против Эквадора – Бразилию считают явным фаворитом, давая на победу всего лишь 1.42.

Победителем отборочного этапа видят Аргентину – 1.32, у Уругвая – 6.50. Судя по котировкам букмекеров, напрямую должны выйти Аргентина, Уругвай, Бразилия, Колумбия, Эквадор и Венесуэла, а место Чили – в стыках.

Коэффициент на прямой выход у первых четырех сборных малоинтересен, но у Венесуэлы он составляет 2.35. Чуть поодаль – Чили (3.50) и Парагвай (4.50). В Перу и Боливию не верят: 13.00 у перуанцев, 25.00 – у боливийцев.

При этом котировки на победителя ЧМ-2026 за последние полгода не изменились, и там Бразилия вообще котируется второй (7.00) после Франции (6.50). Да-да, опережает Аргентину (10.00).

Перед победными ЧМ были трудности, перед остальными – нет

Бразилия играла на всех чемпионатах мира и никогда не пробивалась туда через стыковые матчи. Дважды проходила напрямую как хозяйка ЧМ, четырежды – как чемпион прошлого турнира (правило автоматической квалификации после победного ЧМ-2002 уже не работало).

До 2000-х в Южной Америке были разные системы квалификации – и через две группы, и даже через несколько.

Например, перед победным ЧМ-1994, глядя на таблицу, казалось, вопросов не возникало – разница 20:4, первое место в группе из пяти команд по итогам восьми туров, где первое и второе – выход напрямую.

Но трудности были. Тогда действовала двухочковая система, и в первых четырех играх Бразилия набрала только четыре очка: шла вровень с Эквадором и отставала от Боливии. И все же дальше четырежды выиграла и поехала на ЧМ.

В конце 1990-х все южноамериканские сборные объединили в одну группу и обязали играть по два матча. В отборе к ЧМ-2002 Бразилия проиграла треть игр – шесть из 18. В предпоследнем туре она внезапно влетела в Боливии и даже перед последним туром рисковала как минимум упасть в стыки.

Аргентина, Эквадор и Парагвай к этому моменту уже вышли напрямую, четвертыми шли бразильцы с 27 очками, у Уругвая было 26, у Колумбии – 24. Осечка в домашней игре с Венесуэлой могла дорого обойтись. Но Бразилия собралась, забила трижды уже в первом тайме и додержала 3:0, сохранив за собой четвертую строчку. Уругвай добыл очко в игре с Аргентиной и попал в стыки (где превзошел Австралию), Колумбию не спасла крупная победа в Парагвае – мимо ЧМ.

В следующих двух квалификациях Бразилия особых проблем не испытала – половину матчей выиграла, уступала всего дважды, финишировала первой. Потом был домашний ЧМ без отбора, а на турнир в России она вообще отобралась первой среди всех команд по всему миру (не считая российской сборной).

Квалификация к ЧМ-2022 вообще была лучшей среди всех попыток: ноль поражений, 14 побед в 17 матчах, мощнейшая разница мячей 40:5 и 21-очковый отрыв от пятого места.

Интересно, что именно перед победными ЧМ-1994 и ЧМ-2002 Бразилия так тяжело проходила квалификацию. В следующих четырех отборах вопросов не возникало, но на самих ЧМ бразильцы неизменно останавливались на стадиях 1/4 финала.

* * *

Осенью 2024 года Бразилия проведет по два матча в каждом из месяцев. 6 сентября предстоит домашняя игра с Эквадором, 10-го – выездная с Парагваем. В октябре бразильцы съездят в Чили и примут Перу, а в ноябре сыграют в гостях с Венесуэлой и дома с Уругваем.

После этого оставшиеся шесть матчей отбора пройдут в марте, июне и сентябре 2025 года.

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Фото: Gettyimages /Pedro Vilela / Stringer, Mariana Bazo / Stringer, Buda Mendes / Staff, Wagner Meier / Stringer; East News /AP Photo/Roberto Candia