«Амкал» повторил рекорд и теперь грозит Первой лиге. Какой шанс на победу в Кубке России?

Представитель Медиалиги продолжает путешествие в Кубке России. В третьем раунде турнира была добыта победа на выезде над клубом «Космос» из Долгопрудного (2:1). Игра получилась очень эмоциональной: два пенальти от «Амкала», удаление у хозяев, нервная концовка и спасения голкипера любителей Максима Швагирева.

«Амкал» впервые в истории выигрывает сразу три матча подряд в Кубке России и повторяет достижение заклятых соперников из 2DROTS – блогеры в прошлом сезоне остановились как раз в четвертом раунде, уступив «Химкам». «Амкал» теперь также сыграет против оппонентов из Первой лиги, но с соперником может повезти больше.

Новая реальность – «Амкал» фаворит в третьем раунде

Большой сенсации в проходе «Амкала» в четвертый раунд (по старому 1/32 финала) Кубка России нет. Любительский коллектив шел фаворитом в двух матчах, хотя «Космос» и считался относительно опасным соперником – клуб располагается на третьей позиции в том же дивизионе, где таблицу замыкает та самая скандальная «Коломна»…

«Амкал» в первом круге еще до резонанса оценивался за 1.32. В итоге получилось победить со счетом 8:1, а букмекеры стали осторожнее подходить к коэффициентам на матчи представителей Медиалиги в Кубке России на фоне подозрений к футболистам из проигравшей команды.

На следующую встречу «Амкала» с «Велесом» можно было ставить только в день матча. Букмекеры предполагали, что путь любителей оборвется именно после противостояния со столичными футболистами, но сыграл коэффициент 3.90 на любителей. А ведь им противостоял еще в недавнем прошлом крепкий середняк Первой лиги.

На фоне «Космоса» представители Медиалиги были небольшими фаворитами в течение нескольких дней до матча, хотя в преддверии стартового свистка коэффициенты на «Амкал» понизились уже до 2.10. Интересно, что «Космос» в своей профессиональной лиге не проигрывал на протяжении пяти матчей подряд. Таким образом: 1.32, 3.90 и 2.10 – такие коэффициенты прошли на «Амкал» в Кубке России.

Что будет дальше и есть ли шансы?

В четвертом раунде Кубка России все выжившие тринадцать участников Второй лиги и «Амкал» получат в соперники оппонентов из Первой лиги. Любители точно примут фаворитов на своем поле, а статус аутсайдера у медийных игроков здесь уже будет без вариантов, хотя от жребия зависит очень много.

Клубы Первой лиги еще не вступали в турнир. Некоторым он просто не нужен – лишняя нагрузка в календарь. В прошлом сезоне блогерам из 2DROTS не повезло получить мотивированные «Химки» с Андреем Талалаевым. Подмосковные футболисты в итоге чуть не выбили «Ростов».

«Амкалу» было бы идеально попасть на «Шинник», «Тюмень», КАМАЗ или «Уфу». Этим клубам Кубок России вряд ли интересен в долгосрочной перспективе, учитывая жесткую борьбу за выживание в Первой лиге. Коэффициенты против таких соперников могут быть и близкими.

Мечта для любителей – добраться до матча против клуба из РПЛ. Пока подобный расклад выглядит недостижимым. Необходимо пройти еще три раунда – во всех соперниками с большой долей вероятности будут клубы из Первой лиги. Как раз в старом формате у блогеров было бы больше шансов реализовать мечту.

Пока букмекеры почти никак не реагируют на успехи «Амкала» с точки зрения долгосрочных перспектив: титул любителей упал с 1000 до 500.00 (выше коэффициента нет), на выход в финал можно поставить за 150.00.

Матчи четвертого раунда Кубка России пройдут в период с 24 по 26 сентября. Дата жеребьевки пока не определена. В прошлом году процедура состоялась 15 сентября.

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Фото: t.me/amkalfc