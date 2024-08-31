«Эвертон» умудрился проиграть, когда на соперника давали 501.00. Дайча теперь уволят?

В АПЛ снова тревожно за «Эвертон». Коллектив Шон Дайча в этот раз сам себя оштрафовал на три очка – уступил «Борнмуту» в матче, в котором выигрывал 2:0 еще на 85-й минуте…

Карусель от букмекеров: с 2.35 до 501.00 и сыграло!

Статус нынешнего «Эвертона», даже с Шоном Дайчем, таков, что клуб не считается фаворитом в домашней игре с «Борнмутом». «Ириски» открыли чемпионат с двух поражений, но были оправдания: в матче с «Брайтоном» многое решило удаление, а «Тоттенхэм» – все же выше классом, поэтому 0:7 в таблице фиксировались со сноской на обстоятельства.

В матче с «Борнмутом» хозяева уже на 57-й минуте оформили себе преимущество в два мяча. Для команды Шона Дайча этого обычно хватает с запасом, но сейчас даже в такой ситуации коллектив стабильного тренера развалился…

«Борнмут» забил три гола в интервале девяти (!) минут. Понятно, что это рекорд сезона, да и коэффициент в режиме Live уже вряд ли когда-то в этом году сыграет больше в рамках АПЛ. Букмекерские компании давали свыше 500.00 на победу «Борнмута» на 85-й минуте. Этот коэффициент и сыграл после феноменальной погони: героем стал Луис Синистерра, забивший победный гол, а за четыре минуты до этого, выступивший в роли ассистента для Льюиса Кука.

Дайч – один из двух фаворитов на отставку в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» находился под угрозой еще до старта чемпионата. Сейчас его положение считается критическим. До матча коэффициент на то, что Шон Дайч будет первым уволенным тренером сезона в АПЛ держался в диапазоне 5.50-6.00. Примерно такие же шансы на отставку у Энцо Марески из «Челси».

Очевидно, что после такой игры шансов на увольнение у тренера «Эвертона» становится еще больше. В следующем туре у «ирисок» – выезд к «Астон Вилле», а после этого состоится гостевой матч против «Лестера». Вот как раз встреча с «лисами» и выглядит для Дайча определяющей, если, конечно, у руководства хватит терпения еще на несколько недель.

Дайч явно заслуживает доверие: в сезоне-22/23 тренер подхватил почти безнадежный коллектив в концовке турнира и оформил чудесное спасение из подвала таблицы, а в прошлом чемпионате даже не находился рядом с опасной зоной, хотя у «Эвертона» по ходу дистанции и отобрали восемь очков за финансовые нарушения.

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Фото: Gettyimages /George Wood; Gareth Evans/Keystone Press Agency/Global Look Press