Прошло 7 лет и 19 матчей. Не забыли, когда «МЮ» был фаворитом против «Ливерпуля»?

В воскресенье, 1 сентября, в центральном матче третьего тура АПЛ, да и всех европейских выходных, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Ливерпуля». Расклад букмекеров на эту встречу выглядит вполне традиционным: коэффициент на гостей держится ниже 2.00, несмотря на нового тренера, а «дьяволы» приближаются к классическим 4.00.

Вспомните, когда было по-другому в последний раз?

Вот это серия: 19 матчей, когда приблизились – получили счет 0:7

Закономерность в этом противостоянии не прерывается с 14 октября 2017 года. Это начало серии, когда «Ливерпуль» идет в очных встречах с «Манчестер Юнайтед» фаворитом. С тех пор не было даже товарищеских матчей, в которых бы «дьяволов» ставили выше в контексте вероятности на победу.

Новый матч – юбилейный. За это время «Манчестер Юнайтед» несколько раз приближался к «Ливерпулю». Например, даже на «Энфилде». В 2023 году букмекеры поверили в прогрессирующий клуб под руководством Эрика тен Хага: коэффициент на «дьяволов» понизился аж до 2.80, но финал очень грустный – 0:7.

Максимальный коэффициент на «Манчестер Юнайтед» в рамках серии – 8.65. Так команду оценивали в смутные времена с Криштиану Роналду на острие атаки. Тогда за сезон вышла разница мячей 0:9.

Интересно, что «Манчестер Юнайтед» четыре раза выигрывал у «Ливерпуля» и в статусе андердога. Самый крупный коэффициент проходил в сезоне-22/23 уже при Эрике тен Хаге на «Олд Траффорд» (4.70).

Забивает Ибрагимович, Руни – полузащитник, а Рэшфорд – сидит

Последний матч, когда «МЮ» был фаворитом, состоялся 15 января 2017 года. На момент игры «Челси» доминировал в чемпионате, «Ливерпуль» шел третьим, а «Манчестер Юнайтед» отставал от заклятого соперника на пять баллов. Букмекеры предсказывали победу хозяев поля за коэффициент ниже 2.00…

Из активных участников того матча в воскресенье на поле выйдет только Трент-Александер Арнолд, в запасе у «Ливерпуля» тогда был Джо Гомес.

Голами обменялись Джеймс Милнер и Златан Ибрагимович, у «Манчестер Юнайтед» на замену, но уже не на место форварда выходил Уэйн Руни, а Маркус Рэшфорд остался в качестве неиспользованной замены. Дело в том, что тройка нападения «дьяволов» внушала ужас и без Рэшфорда: Златану по флангам помогали Генрих Мхитарян и Антони Марсьяль. Все это под контролем связки центральных защитников Фила Джонса и Маркоса Рохо.

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Не исключено, что в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» сможет претендовать на звание фаворита в игре с «Ливерпулем» хотя бы в какой-нибудь кубковой встрече. Все же неудачи «дьяволов» в этом противостоянии во многом были связаны с эпохой Юргена Клоппа. Сейчас и «Ливерпуль» вступает в тревожное время перемен, но на старых коэффициентах: 4.00 на хозяев «Олд Траффорд» – на удивление непривычно даже спустя семь лет после той самой игры с Ибрагимовичем в составе.

Ставки на Спортсе

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press ; Gettyimages /Clive Brunskill