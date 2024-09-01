«Челси» стоит почти как вся Лига конференций. Будет легкая победа в еврокубке?

Новость-сравнение о том, что стоимость состава одного «Челси» почти идентична 31 участнику Лиги конференций, похоже, даже затмила саму жеребьевку третьего по значимости еврокубка

Лига конференций в нынешнем сезоне получает повышенное внимание благодаря английскому гранду. Будет много шуток, но что говорят серьезные букмекеры и коэффициенты?

«Челси» – фаворит, но пропасть меньше, чем по составу

Не лишним будет напомнить, что состав еврокубков в нынешнем сезоне уже не поменяется. Это непривычно, так как схема с падением клубов из Лиги Европы в Лигу конференций работала первые годы проведения турнира. Теперь же можно смело прогнозировать чемпиона без сносок – никто чужой в бедный дом третьего еврокубка не постучит.

«Челси» после жеребьевки получил коэффициент 2.80 на итоговую победу. Если лондонцы не выиграют турнир, то сыграет 1.44. То есть вероятность триумфа синих в еврокубке – лишь 35%.

Коэффициент, возможно, кажется большим, однако это в любом случае рекорд: еще никогда в своей истории Лига конференций и близко не имела похожего фаворита. В прошлом сезоне поставить на «Астон Виллу» можно было за 4.50.

В этот раз «Челси» во многом повезло с конкурентами из-топ лиг: «Ланс» уже вылетел, от Испании будет разобранный «Бетис», Германию представит скромный «Хайденхайм», а Италия делегировала постоянного (два финала подряд) представителя в лице «Фиорентины».

«Бетис» по загадочной причине поставили выше «Фиорентины» (5.50 против 6.00). Дальше – настоящая пропасть до коэффициента 18.00.

Кого можно опасаться из второго эшелона?

Нынешний розыгрыш Лиги конференций – прекрасный кандидат на сенсацию. «Челси» может просто не хватить мотивации, другие представители топ-лиг не имеют глобального превосходства над конкурентами. Легко можно представить, как условный «Панатинаикос» вслед за «Лансом» выбивает и «Бетис».

Кстати, греки и получили 18.00. «Пао» заслужил котироваться на одном уровне с «Хайденхаймом». Стоит обратить внимание на турецкий «Истанбул Башакшехир» и португальский «Гимарайнш». Для таких команд Лига конференций – уникальная историческая возможность выиграть еврокубок.

Внизу рейтинга – клубы, которые еще недавно даже невозможно было представить в рамках основного этапа: молдавский «Петрокуб», валлийский «Нью Сейнтс», армянский «Ноа», исландский «Вигингур» и ирландский «Шемрок Роверс» (на всех 350.00).

Расписание в УЕФА пока не утвердили. «Челси» по ходу первого этапа сыграет против «Гента» (д), «Ноа (д), «Шэмрока» (д), «Астаны» (г), «Хайденхайма» (г) и «Панатинаикоса» (г). Не самый простой жребий, но глубины состава должно хватить, чтобы попасть в первую восьмерку.

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Фото: Ivan Del Val / Global Imagens/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Pier Marco Tacca