Как выступали новички ЛЧ за последние 10 лет: всего 4 выхода из групп, частые последние места, но очки набирали все

Сразу пять команд в Лиге чемпионов-2024/25 дебютируют на основном этапе: «Астон Вилла» оценивается повыше, «Болонья» и «Жирона» будут упираться, а от «Бреста» и «Слована» особо ничего не ждут.

Какие котировки сейчас на них, а главное – как раньше оценивали новичков групповых этапов, и что вышло из их выступлений?

21 команда из 15 стран за последнее десятилетие

Мы взяли последние десять сезонов ЛЧ и покопались в архивах коэффициентов на победу в турнире. И вспомнили, как выступали новички:

Чаще всего за это время с ЛЧ знакомились команды из Германии – их было сразу пять. Из Англии, Италии и Франции – по одной, а из Испании – не было, только сейчас новый участник – «Жирона». Попадали и два российских клуба – «Ростов» и «Краснодар».

Всего за это время была 21 новая команда из 15 стран и в среднем они набирали 4-5 очков. «Црвена Звезда» – в числе дебютантов, но с уточнением: она уже играла на групповом этапе в сезоне-1991/92, но тогда турнир назывался – Кубок чемпионов.

В плей-офф – только четверо, «Лестер» и «Аталанта» – молодцы

Англичане и итальянцы в дебютные сезоны добрались до четвертьфиналов. «Лестер» вообще бодро вышел из группы с 13 очками и заодно прошел «Севилью» в плей-офф, но остановился на «Атлетико». «Аталанте» хватило семи баллов, а уже в ковидном плей-офф она набила восемь голов за два матча «Валенсии» и уступила в 1/4 «ПСЖ».

Из групп выходили еще две команды. «Айнтрахт» вообще мог стать и первым, и четвертым в очень бодрой группе, но финишировал вторым и затем вылетел от «Наполи». А выступление «Гента» в сезоне-2015/16 стало сюрпризом – вышел вместе с «Зенитом», опередив «Валенсию» и «Лион, хотя и в 1/8-й уступил «Вольфсбургу».

Еще четверо поиграли в Лиге Европы, половина – наши

Заняв третье место, дальше всех в ЛЕ из этой компании за последние десять лет прошел «Лейпциг» – одолел там «Наполи» и «Зенит», но в четвертьфинале проиграл «Марселю».

Сезоном ранее прекрасно выступил «Ростов» – мы не забудем победы над «Андерлехтом» и «Аяксом» в отборе, над «Баварией» – в группе, как и разгром «Спарты» и упорные матчи с «МЮ» уже в ЛЕ. 1/8 финала во втором еврокубке – отличные воспоминания.

«Краснодар» набрал в ЛЧ пять очков, как и «Ростов», но в ЛЕ сразу же споткнулся на загребском «Динамо». А «Шериф» в следующем сезоне даже выиграл у «Реала» и вообще заработал семь очков, но в стыках ЛЕ вылетел от «Браги» в серии пенальти.

Больше половины – на четвертых местах, худший – «Ренн», но очки набирали все

Всего команд на последних местах было 13. Пободрее из них выступила «Боруссия» Менхенгладбах в сезоне-2015/16 – набрала пять очков, обыграв 4:2 «Севилью» и ни разу не уступив «Ювентусу». Еще восемь клубов финишировали с 3-4 баллами.

«Карабах» в сезоне-2017/18 запомнился двумя ничьими с «Атлетико», но «Роме и «Челси» проиграл с общим счетом 1:13 и взял только два очка. Столько же через три года было у «Мидтьюлланда» (ничьи с «Ливерпулем» и «Аталантой», в группе был еще «Аякс»). Также два балла набрал в прошлом сезоне «Унион» – не проиграл на выезде «Наполи» и «Браге», да еще и почти заработал ничью с «Реалом» в Мадриде.

Худший из новичков за последние десять лет – «Ренн»: всего одно очко в стартовой игре с «Краснодаром», а затем сразу пять поражений.

И да – очки набирали все. Никого не было с нулем.

«Вильярреал» – самый мощный новичок за 20 лет, а «Севилья» лучше всех играла в группе

Если заглянуть еще на некоторое время назад – с сезона-2003/04, когда два групповых этапа заменились на один плюс плей-офф с 1/8 финала – то можно обнаружить еще 36 новичков. И в их числе были «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Севилья», «Вильярреал» и наши «Зенит» с «Рубином».

На дебютанта «Ман Сити» в сезоне-2011/12 давали 13.00 (8% вероятности победы в турнире), а он занял третье место в группе и дошел до 1/8 финала ЛЕ.

Самым крутым новичком ЛЧ за последние 20 лет, безусловно, стал «Вильярреал» – он добрался до полуфинала в сезоне-2005/06. А лучше всех на групповом этапе выступила дебютировавшая «Севилья» через пару лет, набрав сразу 15 очков, но вылетела в 1/8-й. А «Малага» и «Тоттенхэм» дошли до четвертьфиналов.

Интересен сезон-2003/04 – три дебютанта из четырех выходили из групп, это были «Штутгарт», «Реал Сосьедад» и «Сельта», не вышло только у «Партизана». А из занявших третьи места дальше всех в Кубке УЕФА/Лиге Европы дошла «Брага» – до финала в сезоне-2010/11.

И здесь, в отличие от последнего десятилетия, все-таки нашлись новички, которые не набрали ни одного очка – это «Жилина», «Дебрецен» и «Левски». Словаков дважды обыграли «Челси», «Марсель» и «Спартак», венгров – «Фиорентина», «Лион» и «Ливерпуль», болгар – «Челси», «Барселона» и «Вердер».

Если брать более ранний период, то запомнился полуфинал «Лидса» в 2001 году через два групповых этапа и финал «Валенсии» годом ранее.

А при четырех группах и начинающейся с 1/4 стадии плей-офф турниры сходу выигрывали «Ювентус» (1996) и «Аякс» (1995).

Первая же ЛЧ, где все были новичками (именно ЛЧ, а не турнир с группами), ознаменовалась победой «Марселя».

Чью судьбу повторит пятерка из сезона-2024/25?

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Alex Livesey / Staff, Laurence Griffiths / Staff; РИА Новости /Владимир Песня, Виталий Тимкив