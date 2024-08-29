Кошмар «Ахмата»: 0 побед, 10 пропущенных и последнее место. Остался один шанс?

Главный аутсайдер после шестого тура чемпионата России удивляет. «Ахмат» рухнул в таблице даже ниже «Факела». Это единственная команда, не выигравшая ни одного матча в чемпионате России. Помимо этого, «Ахмат» уже пропустил десять мячей, потерпел аномальное поражение от «Локомотива» (0:5) и потерял двух звезд. Грозит ли отставка Магомеду Адиеву?

Короли больших коэффициентов

Кризис «Ахмата» даже и близко не предсказывался букмекерами. Команда вообще не входила в группу аутсайдеров, а коэффициенты на прямой вылет просто не предлагались. Коллектив из Грозного шел крепким середняком в районе десятого места. Даже сейчас поставить на прямой вылет «Ахмата» можно за 5.50. То есть вероятность по-прежнему очень низкая – меньше 20%.

Матчи «Ахмата» в чемпионате России вообще не поддаются логике. В пяти встречах из шести по классической линии из трех исходов проходили коэффициенты больше 3.00, а в единственном, где такой не сыграл, – случился разгром от «Локомотива» (0:5). На точный счет в третьем туре РПЛ давали поставить за 60.00. Впрочем, и 0:0 со «Спартаком» – аномалия за коэффициент больше 10.00.

«Ахмат» – единственный, кто в РПЛ проиграл махачкалинскому «Динамо», а в последнем туре забил три гола «Химкам», но снова не победил (3:3). На тотал больше 5,5 в преддверии игры даже не все букмекеры давали ставить, котировки снова пересекли отметку в 10.00.

Что случилось с «Ахматом»: травмы, не пережили уход Конате

«Ахмат» летом был вынужден бесплатно отпустить своего главного бомбардира Мохамеда Конате. Игрок сборной Буркина-Фасо покинул клуб в статусе самого результативного легионера в истории «Ахмата». Летом коллектив вроде бы и солидно, по количеству исполнителей, укрепился на трансферном рынке, но отдача близка к нулевой. В таблице xG ниже Грозного по созданным моментам только махачкалинское «Динамо». Клуб с трудом наиграл на свои четыре гола.

Новый кошмар для клуба – травмы Бернарда Бериши и Мирослава Богосаваца. Первый – главная звезда; второй – основной левый защитник на протяжении пяти сезонов подряд.

К сожалению, в такой атмосфере загрустил и самый перспективный местный футболист Лечи Садулаев. Воспитанник пока оформил лишь одно результативное действие в шести матчах, толком не вернулся на свой уровень после травмы.

Матч с «Акроном» – решающий для Адиева?

В Грозном обычно не церемонятся с тренерами в случае затяжных неудачных серий. Например, в прошлом сезоне руководство «Ахмата» не постеснялось быстро убрать Сергея Ташуева, а на финише уже оперативно попрощаться с Мирославом Ромащенко ради Магомеда Адиева. Теперь под прицелом вероятной отставки находится и экс-тренер сборной Казахстана.

В седьмом туре «Ахмат» дома принимает «Акрон». Грозный – явный фаворит в линии за коэффициент 1.95. Гости пока победили только «Факел». Это поражение воронежцев во многом поспособствовало отставке Игоря Черевченко. У Адиева шанс развернуть ситуацию еще остается.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Алексей Филиппов