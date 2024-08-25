В АПЛ замечен тотал больше 9,5. У «Ман Сити» и «Челси» – аномальные таймы

Тяжелый тур для букмекеров в режиме Live.

Во втором туре чемпионата Англии уже как минимум два очень результативных первых тайма. «Манчестер Сити» и «Ипсвич» забили четыре гола за 16 минут; «Челси» и «Вулверхэмптон» не выдержали такой график в первом тайме, но лондонцы с трудом остановились в атаке после перерыва и заставили открыть линию на тотал больше 9,5. Как на такую результативность смотрят букмекеры?

Тотал 9,5 – очень редкий гость в линии

В матче «Манчестер Сити» букмекерские компании были вынуждены в режиме реального времени формировать коэффициенты на редкие тоталы. Когда счет становится 3:1 на 16-й минуте, то есть риск аномальной результативности. В связи с этим в субботу еще на 25-й минуте можно было ставить даже на тотал меньше 9,5… А на тотал больше семи давали 1.85, предлагая такое развитие событий более вероятным.

«Манчестер Сити» предсказуемо успокоился, как это обычно бывает в эпоху Хосепа Гвардиолы. Все же матчи с десятью голами – штучный товар. В итоге соперники на двоих забили только один мяч в оставшееся время, а букмекеры оперативно спрятали тоталы на восемь и более голов уже ко второму тайму.

В игре «Вулверхэмптон» – «Челси» аналитики попытались остановиться на отметке в тотал больше 8,5 сразу после очередного мяча от Нони Мадуэке. Тут объяснение понятное – времени оставалось меньше, чем в Манчестере...

Есть ли проблема у букмекеров?

Очевидно, что для аналитиков даже коэффициенты в Live – рутина, но такие аномальные сюжеты – отрада для опытных игроков. Большое количество голов на определенном отрезке матча и близко не гарантирует, что такая результативность продолжится, но букмекеры все равно вынуждены страховаться, предлагая все новые тоталы.

Как раз матч «Челси» – лучшая иллюстрация обратного сценария, когда голы продолжают сыпаться без остановки: на 60-й минуте после четвертого гола в линии тоже появилась ставка на тотал больше 9,5 за 14.00, хотя в перерыве потолком были 7.5 за двузначный коэффициент.

В матче «Манчестер Сити» с запасом прошли ставки на тотал меньше 7,5 (1.60), 6,5 (2.45) и уже на тоненького, но все равно ТМ 5,5 (5.60).

А в игре «Вулверхэмптона» – «Челси» можно было поймать тотал меньше 8,5 за 1.50 при счете 2:5 на 65-й минуте.

Как раз такие матчи – серьезное испытание для аналитиков, так как коэффициенты выставляются вручную, а цена ошибки очень высока.

Два матча – чистая аномалия

Игры «Манчестер Сити» и «Челси» с россыпью голов в короткий промежуток времени – редкая история даже для результативной АПЛ. Лучше всего это подтверждают коэффициенты до матча.

Только из того, что прошло:

● ТБ 3,5 в первом тайме («Ман Сити» – Ипсвич») – 9.00; ● ТМ 5,5 в режиме Live («Ман Сити» – «Ипсвич») – 5.50; ● ТБ 3,5 в первом тайме («Вулверхэмптон» – «Челси») – 14.60; ● ТБ 7,5 в матче («Вулверхэмптон» – «Челси») – 30.00; ● ТБ 3,5 во втором тайме («Вулверхэмптон» – «Челси») – 8.00.

11 голов за два матча – второй тур точно взбодрил букмекерские компании и аналитиков. Правда, пока совсем не хватает сенсаций. До сих пор нет ни одной победы большого андердога с коэффициентом выше 4.00.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Shaun Botterill; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press