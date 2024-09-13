Беттинг-спонсоры в РПЛ: у 14 клубов из 16, больше всего – у «Фонбета», «Химки» выступают против

В сентябре 2024 года только два клуба остались без спонсоров-букмекеров. «Оренбург» и «Химки» до сих пор теоретически доступны для предложений. Махачкалинское «Динамо» подписало контракт на один сезон с «Бетсити». Компания несколько разнообразила привычные бренды – теперь шесть участников букмекерского рынка представлены в РПЛ.

Шесть букмекеров на 14 клубов

В прошлом сезоне все 16 команд были поделены между семью спонсорами. А вот как сейчас:

Компаний пока шесть. Из них большую часть забрал себе «Фонбет» – пять из тех 14, что работают с букмекерами. Половина всей лиги – за «Винлайном» и «Фонбетом», так было и в прошлом сезоне.

Тогда вылетевшие «Урал», «Балтику» и «Сочи» спонсировали соответственно «Бетбум», «Мелбет» и «Лига ставок».

«Спартак» и «Динамо» получают миллиарды, «Локомотив» и «Факел» сменили спонсоров

Что за условия сейчас у клубов РПЛ? Коротко:

● Контракт «Спартака» с «Винлайн» действовал до 2026-го, а в конце прошлого года клуб перезаключил его до 2028-го. «РБ Бизнес» писал, что контракт вырос почти в три раза – с 350 млн рублей до суммы около миллиарда.

Летом «РБК Спорт» рассказал подробности: контракт увеличился даже до 1,2 млрд рублей в год, при этом ежегодно клуб получает около 800 млн рублей, остальные средства уходят на совместные проекты.

● Про «Динамо» и «Бетбум» давно известно – этот контракт вообще стал прорывным в РПЛ: 3,5 млрд рублей за 3,5 года – по миллиарду в год.

● «Пари» даже добилась смены названия клуба, с которым работает – «Нижний Новгород» превратился в «Пари НН». Их контракт был рассчитан до конца сезона-2024/25 с возможностью продления, а сумма достигла 450 миллионов рублей.

● «Зенит» сотрудничает с «Винлайн». «Ведомости» писали в 2023-м, что клуб получает 250 миллионов рублей от букмекера. Весной 2024-го Иван Карпов сообщал, что «Зенит» может подписать контракт на 800 миллионов – с «Бетбум» или «Винлайн». Официально это не подтверждалось.

● «Локомотив» в прошлом сезоне работал с «Фонбет» – их контракт был рассчитан до 2026 года. Но летом 2024-го «Локо» заключил четырехлетнее соглашение с «Бетбум». Ранее Иван Карпов писал, что от «Фонбета» клуб получал 240 млн рублей плюс инвестиции в модернизацию «РЖД-Арены», а «Бетбум» согласен на 300 млн плюс еще сотню миллионов на медиа-бюджет.

● ЦСКА на пять лет заключил соглашение с «Фонбет» в 2020-м – говорилось о сумме в 200-250 млн в год. Тот же спонсор появился у «Ростова» прошлым летом на три года – «РБ Бизнес» писал о контракте в 270 млн.

● «Краснодар» работает с «Винлайн» с 2020 года, в начале 2023-го контракт был продлен до конца сезона-2026/27. «РБ Бизнес» сообщал, что клубу перепадает 250 млн рублей в год.

● «Крылья Советов» продлили сотрудничество с «Фонбет» до 2026 года. По информации Ивана Карпова, раньше «Крылья» получали от спонсора 90 миллионов, теперь будет 150 млн. С «Фонбетом» также работает «Рубин» еще с 2021 года – тогда, по данным «РБ Бизнес», клуб мог получать около 75 млн в год.

Еще «Фонбет» спонсирует «Акрон» – с прошлого лета.

● Также, по информации «РБ Бизнес» на прошлую осень, «Ахмат» получал около 60 миллионов от «Пари», а «Факел» – 50 млн от «Олимпбета». У «Ахмата» остался тот же спонсор, а воронежцы сменили своего на «Мелбет».

Что будет с двумя клубами без спонсоров-букмекеров

Напомним, без них пока обходятся «Оренбург» и «Химки». Ни у кого из них на официальном сайте нет сообщений о партнерстве с букмекерами, а на формах не значатся логотипы таких компаний.

«Оренбург» в прошлом сезоне спонсировал «Пари» – за 90 млн рублей в год, а до этого – «Бетбум». «Химки» раньше работали с «Пари» и «Фонбет».

«Оренбург» всегда позитивно относился к сотрудничеству с букмекерами. Достаточно много слухов о переговорах с несколькими компаниями – пока стороны не могут сойтись в цене. А вот в отношении «Химок» ситуация сложнее: ранее инвестор и идейный вдохновитель клуба Туфан Садыгов говорил о негативном отношении к азартным играм. Сейчас форму вместо логотипа букмекера украшает флаг России. Возможно, «Химки» могут себе позволить отказаться от потенциальных 70-100 млн рублей, исходя из идеологических соображений.

По состоянию на осень 2023-го, траты букмекеров на спонсорство с РПЛ и клубами в общей сложности достигли суммы близкой к семи миллиардам рублей. Интересно, как сложится в новом сезоне.

💰 Бонус: фрибет 3000 на РПЛ!

Ставки на Спортсе

Восемь самых вероятных трансферов в топ-клубах после Евро-2024

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; vk.com/fckhimki_official ; РИА Новости /Александр Вильф