Грузия сотворила чудо! Впервые приехала на Евро и сразу же вышла в плей-офф
Невероятно!
Перед заключительным туром группового этапа выход Грузии в плей-офф казался несбыточной мечтой. И если для португальцев третий матч уже не имел значения (стартовый состав показал, что у них уже идет подготовка к плей-офф), то грузинам нужно было выдать фантастический матч.
Гол Хвичи Кварацхелии на второй минуте огорошил даже собственных болельщиков. Настолько ошеломляюще грузины начали матч. А во втором тайме включился и VAR: пенальти в ворота Португалии, который спокойно реализовал Жорж Микаутадзе.
Буквально весной вся Грузия праздновала историческое достижение – первый в истории сборной выход на Евро. А сейчас сборная вышла в плей-офф. С первого раза!
Грузины не только сотворили чудо, но и побили сумасшедший рекорд Словакии, о котором мы уже рассказывали здесь. 78-я сборная мира обыграла шестую – между ними сразу 68 позиций! Такого футбольный мир еще не видел.
Насколько букмекеры верили в победу Грузии?
Не особо. Не снизили коэффициент на победу даже после второго тура, когда стало понятно, что португальцы в заключительном туре напрягаться не будут. Конкретно перед матчем кэф на Грузию был 8.30.
Не особо поверили в грузин букмекеры даже после быстрого гола – 3.50 при 1.86 на португальцев. Во втором тайме коэффициент медленно пополз вниз. Теперь давали 2.75.
Ну а после второго гола букмекеры сдались – 1.15, в то время как на португальцев предлагался нереальный кэф 25.0!
Микаутадзе забил и ворвался в топ-3 фаворитов на победу в бомбардирской гонке
До турнира на Жоржа можно было ставить за 200. По итогам второго тура он оказался единственным бомбардиром сборной (2 гола), а букмекеры предлагали заключить пари на грузина уже за 35.00.
После заключительного тура Микаутадзе с тремя голами – единоличный лидер бомбардирской гонки, а коэффициент на его победу обрушился с 200 до 11.00! Выше только Харри Кейн и Килиан Мбаппе (по 7.00), столько же дают на Джамала Мусиалу.
Кстати, Микаутадзе забил уже тринадцатый гол за национальную команду и вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории грузинской сборной. А кто возглавляет список, можно прочитать здесь.
У Жоржа Микаутадзе гол или ассист во всех трех матчах на Евро-2024
Он стал первым игроком с результативным действием в каждом из своих первых трех матчей на Евро со времен Гарета Бэйла на ЧЕ-2016.
Микаутадзе – лучший бомбардир Евро. Букмекеры ставят выше него только Кейна и Мбаппе
Фото: David Inderlied/dpa, IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press