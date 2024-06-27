Грузия сотворила чудо! Впервые приехала на Евро и сразу же вышла в плей-офф

Невероятно!

Перед заключительным туром группового этапа выход Грузии в плей-офф казался несбыточной мечтой. И если для португальцев третий матч уже не имел значения (стартовый состав показал, что у них уже идет подготовка к плей-офф), то грузинам нужно было выдать фантастический матч.

Гол Хвичи Кварацхелии на второй минуте огорошил даже собственных болельщиков. Настолько ошеломляюще грузины начали матч. А во втором тайме включился и VAR: пенальти в ворота Португалии, который спокойно реализовал Жорж Микаутадзе.

Буквально весной вся Грузия праздновала историческое достижение – первый в истории сборной выход на Евро. А сейчас сборная вышла в плей-офф. С первого раза!

Грузины не только сотворили чудо, но и побили сумасшедший рекорд Словакии, о котором мы уже рассказывали здесь . 78-я сборная мира обыграла шестую – между ними сразу 68 позиций! Такого футбольный мир еще не видел.

Насколько букмекеры верили в победу Грузии?

Не особо. Не снизили коэффициент на победу даже после второго тура, когда стало понятно, что португальцы в заключительном туре напрягаться не будут. Конкретно перед матчем кэф на Грузию был 8.30.

Не особо поверили в грузин букмекеры даже после быстрого гола – 3.50 при 1.86 на португальцев. Во втором тайме коэффициент медленно пополз вниз. Теперь давали 2.75.

Ну а после второго гола букмекеры сдались – 1.15, в то время как на португальцев предлагался нереальный кэф 25.0!

Микаутадзе забил и ворвался в топ-3 фаворитов на победу в бомбардирской гонке

До турнира на Жоржа можно было ставить за 200. По итогам второго тура он оказался единственным бомбардиром сборной (2 гола), а букмекеры предлагали заключить пари на грузина уже за 35.00.

После заключительного тура Микаутадзе с тремя голами – единоличный лидер бомбардирской гонки, а коэффициент на его победу обрушился с 200 до 11.00! Выше только Харри Кейн и Килиан Мбаппе (по 7.00), столько же дают на Джамала Мусиалу.

Кстати, Микаутадзе забил уже тринадцатый гол за национальную команду и вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории грузинской сборной. А кто возглавляет список, можно прочитать здесь .

У Жоржа Микаутадзе гол или ассист во всех трех матчах на Евро-2024

Он стал первым игроком с результативным действием в каждом из своих первых трех матчей на Евро со времен Гарета Бэйла на ЧЕ-2016.

Ставки на Спортсе

Микаутадзе – лучший бомбардир Евро. Букмекеры ставят выше него только Кейна и Мбаппе

Фото: David Inderlied/dpa, IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press