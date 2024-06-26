Итоги группы E: все сыграли вничью, Румыния впервые вышла с первого места, Украина едет домой

Завершился этап в самой запутанной группе E. Получилось интересное кино. Впервые в истории Евро все четыре команды финишировали с одинаковым количеством очков. Третий тур получился бодрым: спорный пенальти, «неожиданная» ничья в матче Словакия – Румыния и действительно внезапная ничья между Бельгией и Украиной.

Словаки с румынами разбушевались в первом тайме, словно пытаясь доказать бессмысленность предматчевых разговоров о договорняке. По итогу все же ничья – 1:1.

В параллельной встрече бельгийцы с украинцами забыли, что им необязательно играть вничью, зато обошлось без отмененных голов Ромелу Лукаку. Впервые на этом Евро.

Ничья – главный тренд заключительного тура Евро-2024. Уже 7 матчей завершились с таким исходом.

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Итоговая таблица группы E выглядит вот так:

А так выглядели предстартовые котировки по местам и выход/невыход:

Группа E – чуть ли не самый плохой выбор для ставок. Букмекеры на первое место ставили Бельгию, вторую строчку отдавали Украине. Румыния и Словакия имели идентичные цифры и должны были бороться за право стать третьей сборной в группе.

По итогу фаворит пропустил вперед румынов, а второй претендент на выход в плей-офф едет домой.

Румыния во второй раз в истории вышла в плей-офф Евро и впервые – с первого места. В 2000-м румыны сенсационно выбрались из группы смерти с Португалией, Англией и Германией. Правда потом вылетели от Италии в четвертьфинале.

Украина не оправдала возложенные на нее предстартовые котировки и уже собирается домой. Не хватило даже четырех очков. Впервые после расширения списка участников Евро до 24 (то есть с 2016-го) этого мало для выхода в плей-офф. Аномалия.

«Выгодная» ничья вывела Словакию в 1/8 финала

Словакия благодаря ничьей вышла в плей-офф с третьего места. Во второй раз в истории.

Впервые такое случилось в 2016-м: словаки тоже вышли из группы с третьего места. Примечательно, что с таким же количеством забитых и пропущенных мячей (3:3). А на последнем месте тогда осталась Россия...

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Фото: Gettyimages /Justin Setterfield

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