Бедный Модрич, ликующая Италия и солидная Испания – главное в 11-й день Евро

В группе В завершились все матчи. В третьем туре Албания надеялась на победу над Испанией, чтобы выйти в плей-офф, победный результат нужен был и Хорватии, чтобы пройти в 1/8 финала и заодно заставить нервничать Италию на третьем месте.

А что из этого получилось?

Италия – Хорватия: хорватам до плей-офф не хватило несколько секунд

Италия и Хорватия отыграла равный первый тайм, а потом Златко Далич выпустил Анте Будимира, который повлиял на важный эпизод. В начале второго тайма итальянцы привезли себе пенальти после игры рукой Давиде Фраттези, но Лука Модрич не переиграл Джанлуиджи Доннарумму.

Капитан исправился в следующей атаке – при навесе именно Будимир пробил в голкипера, а как раз Модрич первым и успел на добивание.

Италия мало что создавала за следующие полчаса, но главный арбитр Дани Маккели добавил аж целых восемь минут, и как раз на последних секундах Маттиа Дзакканьи сравнял счет. Поразительная драма, которая, похоже, выбрасывает хорватов с Евро.

Итальянцы – вторые, у хорватов третье место с двумя очками и практически нулевыми шансами на плей-офф. Если бы не последние минуты, Хорватия обыграла бы и Албанию, и Италию, но она пропустила на 90+5 и 90+8.

● Лука Модрич теперь – самый возрастной автор гола на чемпионатах Европы. Он забил, когда ему было 38 лет и 289 дней. Опередил Ивицу Вастича, забивавшего пенальти за Австрию на Евро-2008 – тот был моложе на 32 дня.

● Лучано Спаллетти не выпустил ни одного игрока «Ювентуса» в стартовом составе – на крупных турнирах это произошло впервые за 26 лет. Последний раз Италия в старте справлялась без футболистов «Юве» на ЧМ-1998 в игре против Камеруна.

● Италия выиграла только 1 матч из 10 у хорватов, причем это была товарищеская игра в 1942 году. Едва ли Хорватии от этого легче именно сейчас.

● Хорватия в квалификации выиграла шесть первых таймов и только один второй. Удивительно, что на Евро все наоборот – ноль побед и ноль забитых голов до перерыва, ноль проигранных вторых таймов и три мяча в нем.

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Испания – Албания: резерв обыграл аутсайдера, у испанцев ноль пропущенных мячей

Сборная Испании поставила второй состав против Албании, которой нужна была победа для плей-офф. Испанцы достаточно спокойно справились – на 13-й минуте Ферран Торрес четко использовал момент после классного паса Дани Ольмо, у которого это уже пятый ассист за два Евро.

Испания создавала моменты в первом тайме, Албания поверила в себя во втором – но счет так и остался 1:0. Албанцы остались с одним очком, Испания набрала девять.

● Испания и Албания сыграли девять матчей – все девять выиграли испанцы с разницей 32:3. Сегодня 1:0, а в 1990-м Испания уничтожала Албанию 9:0.

● Хесус Навас вышел в стартовом составе – и в 38 лет стал самым возрастным испанцем в истории ЧМ/Евро. Заодно помог испанцам пройти групповой этап вообще без пропущенных мячей.

● Албания после двух туров реже всех на Евро владела мячом с показателем 36,5%. Конечно, против испанцев в этом компоненте не могло быть шансов – 40% против 60%.

● Также Албания еще в квалификации реже всех других финалистов подавала угловые, а на Евро меньше чем у нее их было только у Хорватии и Англии. Против Испании у албанцев было два угловых.

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Итог группы:

Испания пока еще ждет своего соперника по 1/8 финала, с которым сыграет 30 июня в 22:00 по московскому времени в Кельне – это будет одна из команд, занявших третьи места. Италия встретится днем ранее в 19:00 со Швейцарией в Берлине.

Третья сборная – Хорватия – похоже, прощается с Евро. Выйти с двумя очками и разницей -3 кажется нереальным исходом. С другой стороны, надо чтобы сбылись четыре условия: крупная победа Англии над Словенией, победа Дании над Сербией, победа Турции над Чехией, победа Португалии над Грузией.

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Фото: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Dan Mullan, Claudio Villa