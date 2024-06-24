Чехия – Турция: очень ждем угловые и голы – тоталы пока работают

Сборные Чехии и Турции сыграют в последнем туре группы F. Параллельный матч – Грузия – Португалия. У чехов и турок свои задачи. Кстати, вничью за 11 матчей между собой они играли всего однажды – и выиграли по пять раз.

Расклады в группе: Чехии нужно побеждать, Турции хватит ничьей

Что в таблице: у Португалии шесть очков – и она уже вышла с первого места, у Турции – четыре, у Грузии и Чехии – по одному.

Чехии нужна победа. Поражение – точно вылет, ничья – это всего два очка, не факт, что третье место. Но даже если и третье – выйти с двумя баллами практически нереально.

Турция при поражении точно вылетит, если выиграет и Грузия у Португалии, но при другом результате в параллельном матче еще останется шанс прохода с третьего места. Если турки не проиграют – выйдут в любом случае со второго места.

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Варианты для ставок: много угловых и голов

Что предлагает этот матч:

● В играх Турции и Грузии было не меньше десяти угловых на этом Евро: по десять в матчах Турция – Грузия и Турция – Португалия, 13 – Португалия – Чехия, 16 – Грузия – Чехия.

ТБ9.5 по угловым на матч Чехия – Турция оценивается в 1.95.

● Турция сыграла два верховых матча и совсем не была надежна в обороне. Чехи максимально аккуратно провели игру против Португалии, но моменты допускали – и тоже отыграли верх. Плюс создали множество моментов в игре с Грузией. Потому и ТБ2.5 оценивается не слишком высокими 1.77.

● В квалификации турки забили три гола в первом тайме, а во втором – сразу 11. У чехов перекос менее заметный – пять и семь. Дважды чехи забивали во вторых таймах на Евро, как и турки. Фора +0.25 на Турцию во втором тайме – 1.60.

Пять последних очных встреч

2022: Турция – Чехия 2:1

2016: Чехия – Турция 0:2

2015: Чехия – Турция 0:2

2014: Турция – Чехия 1:2

2013: Турция – Чехия 0:2

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Фото: Gettyimages /Dan Mullan / Staff