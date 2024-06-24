Грузия – Португалия: интрига только для грузин, а еще – для угловых и фолов
Сборные Грузии и Португалии встретятся в Гельзенкирхене в последнем туре группы F. Параллельный матч – Чехия против Турции, и он уже не имеет значения для португальцев, но, возможно, будет важен для грузин.
Расклады в группе: Португалия тренируется перед плей-офф, а Грузия ради него сражается
Здесь все просто: у Португалии шесть очков – и она уже вышла с первого места, у Турции – четыре, у Грузии и Чехии – по одному.
Португалия будет готовиться к 1/8 финала и ждать соперника по итогам группового этапа, чтобы сыграть с ним 1 июля во Франкфурте. Пока непонятно, каким будет состав у португальцев. Например, на ЧМ-2018, возглавляя сборную Бельгии, Роберто Мартинес играл против англичан в третьем туре группы смешанным составом, обеспечив к тому времени выход из группы.
Грузию не устроит никакой другой результат кроме победы. Ничьи не хватит – будет всего два очка и почти наверняка последнее место. Победа позволит набрать четыре очка – это выход, причем есть шанс и на второе место – в этом случае уже зависит от результата параллельной игры.
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Варианты для ставок: фолы, угловые и первый тайм
Смотрим, что предлагает этот матч:
● Португалия подала больше всех угловых за первый тур, но во втором ограничилась всего одним. В любом случае, пока угловых у нее больше, чем у Грузии – 14 против 10. Учитывая, что преимуществом наверняка владеть будут португальцы, интересен вариант с форой -2.5 по угловым в пользу Португалии за 1.73.
● Португалия в квалификации выиграла восемь первых таймов из десяти с разницей 19:0. Начинала до перерыва без пропущенных мячей и сейчас – ноль с Чехией, два забитых безответных с Турцией. У Грузии получалось вытянуть ничью в первом тайме с турками и даже повести в счете с чехами. Но соперники упустили массу голевых моментов.
Если португальцы бодро начнут и сейчас, можно рассмотреть -0.25 за 1.52 у них на первый тайм.
● Грузия в квалификации заработала наряду с Турцией больше всех желтых карточек из числа финалистов. Сейчас у нее их пять, у Португалии – четыре. Португальцы в первом туре были наименее фолящей командой Евро. Сейчас показатели подровнялись – 19 фолов у Грузии, 14 – у Португалии.
Если Грузия сфолит больше Португалии – сыграет 1.59. И 1.76 – в первом тайме.
Пять последних встреч
Грузия и Португалия встречались только один раз – в 2008 году в товарищеской игре португальцы победили 2:0.
Пять последних матчей Грузии:
Грузия – Чехия 1:1
Турция – Грузия 3:1
Черногория – Грузия 1:3
Грузия – Греция 0:0
Грузия – Люксембург 2:0
Пять последних матчей Португалии:
Турция – Португалия 0:3
Португалия – Чехия 2:1
Португалия – Ирландия 3:0
Португалия – Хорватия 1:2
Португалия – Финляндия 4:2
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Фото: Gettyimages/Lars Baron / Staff