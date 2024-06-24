Грузия – Португалия: интрига только для грузин, а еще – для угловых и фолов

Сборные Грузии и Португалии встретятся в Гельзенкирхене в последнем туре группы F. Параллельный матч – Чехия против Турции, и он уже не имеет значения для португальцев, но, возможно, будет важен для грузин.

Расклады в группе: Португалия тренируется перед плей-офф, а Грузия ради него сражается

Здесь все просто: у Португалии шесть очков – и она уже вышла с первого места, у Турции – четыре, у Грузии и Чехии – по одному.

Португалия будет готовиться к 1/8 финала и ждать соперника по итогам группового этапа, чтобы сыграть с ним 1 июля во Франкфурте. Пока непонятно, каким будет состав у португальцев. Например, на ЧМ-2018, возглавляя сборную Бельгии, Роберто Мартинес играл против англичан в третьем туре группы смешанным составом, обеспечив к тому времени выход из группы.

Грузию не устроит никакой другой результат кроме победы. Ничьи не хватит – будет всего два очка и почти наверняка последнее место. Победа позволит набрать четыре очка – это выход, причем есть шанс и на второе место – в этом случае уже зависит от результата параллельной игры.

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Варианты для ставок: фолы, угловые и первый тайм

Смотрим, что предлагает этот матч:

● Португалия подала больше всех угловых за первый тур, но во втором ограничилась всего одним. В любом случае, пока угловых у нее больше, чем у Грузии – 14 против 10. Учитывая, что преимуществом наверняка владеть будут португальцы, интересен вариант с форой -2.5 по угловым в пользу Португалии за 1.73.

● Португалия в квалификации выиграла восемь первых таймов из десяти с разницей 19:0. Начинала до перерыва без пропущенных мячей и сейчас – ноль с Чехией, два забитых безответных с Турцией. У Грузии получалось вытянуть ничью в первом тайме с турками и даже повести в счете с чехами. Но соперники упустили массу голевых моментов.

Если португальцы бодро начнут и сейчас, можно рассмотреть -0.25 за 1.52 у них на первый тайм.

● Грузия в квалификации заработала наряду с Турцией больше всех желтых карточек из числа финалистов. Сейчас у нее их пять, у Португалии – четыре. Португальцы в первом туре были наименее фолящей командой Евро. Сейчас показатели подровнялись – 19 фолов у Грузии, 14 – у Португалии.

Если Грузия сфолит больше Португалии – сыграет 1.59. И 1.76 – в первом тайме.

Пять последних встреч

Грузия и Португалия встречались только один раз – в 2008 году в товарищеской игре португальцы победили 2:0.

Пять последних матчей Грузии:

Грузия – Чехия 1:1

Турция – Грузия 3:1

Черногория – Грузия 1:3

Грузия – Греция 0:0

Грузия – Люксембург 2:0

Пять последних матчей Португалии:

Турция – Португалия 0:3

Португалия – Чехия 2:1

Португалия – Ирландия 3:0

Португалия – Хорватия 1:2

Португалия – Финляндия 4:2

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Фото: Gettyimages /Lars Baron / Staff