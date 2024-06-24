Итоги группы А: с Германией и Швейцарией все ожидаемо, вылет Шотландии был выгоднее

В группе А завершился групповой этап. Прошел ли он в соответствии с ожиданиями? Сравниваем с предстартовыми котировками букмекеров.

Интересные коэффициенты на выход Швейцарии и вылет Шотландии

Итоговая таблица группы А выглядит так

А вот какими были предстартовые коэффициенты на места и выход/невыход:

С Германией не так интересно, но кто ставил на выход Швейцарии – фактически мог праздновать уже после второго тура. Хотя расположить по местам швейцарцев и венгров было непросто, поскольку перед Евро от Венгрии все же ждали большего.

А вот вылет Шотландии за 2.01 – интересно. И тоже ожидаемым этот вариант назвать было сложно, учитывая, что шотландцы очень бодро прошли отбор с Испанией – и заодно ее обыграли. Притом шотландская команда до 100-й минуты против Венгрии сохранял шанс на выход.

Выйдет ли Венгрия за 1.72 – пока вопрос, ждем завершения третьего тура, чтобы понять, произойдет ли это.

Выход Венгрии после второго тура – 3.75. И может зайти

Букмекеры меняли котировки на выход/невыход после каждого из туров. Германию и Швейцарию рассматривать было уже неинтересно: после первого тура на невыход немцев было 100.00, а швейцарцев – 11.00. После второго – даже не было котировок (немцы вышли и так, у швейцарцев – четыре очка).

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На Венгрию после первого поражения давали 2.85 на проход, после второго – 3.75. Или 1.27 на невыход перед сегодняшним матчем. Что сыграет в итоге?

Выход шотландцев в плей-офф перед игрой третьего тура оценивался в 2.70, невыход в 1.47. Победило меньшее значение.

Немцы выиграли половину групповых этапов, Швейцария – неизменный участник плей-офф за последние 10 лет

И коротко по каждой сборной:

● С момента введения группового этапа на Евро сборная ФРГ/Германии участвовала в нем 12 раз. В половине из них – выигрывала группу.

● Сборная Швейцарии неизменно выходит из группы в шести последних ЧМ/Евро. Первый раунд плей-офф за это время преодолевала только однажды – обыграв в серии пенальти Францию на прошлом Евро. Посмотрим, как будет сейчас.

● Венгрия за последние три Евро занимала разные места в группе – первое в 2016-м, четвертое в 2020-м, сейчас – третье. Не хватает второй строчки через четыре года.

● Шотландия вылетала на стадии группового этапа во всех 12 крупных турнирах (ЧМ и Евро). А ведь на Евро-2024 она попала пятой по времени – еще в прошлом октябре, включая хозяев-немцев, а также бельгийцев, французов и португальцев, которые квалифицировались за два дня до шотландцев.

Здесь все завершилось. 24 июня ждем итоги группы В, где в 22:00 Испания сыграет с Албанией, а Хорватия – с Италией.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Alex Grimm