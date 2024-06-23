Англия – Словения: опять низ Саутгейта и словенская фора по голам и угловым

Сборная Англии встретится со Словенией в Кельне, в параллельном матче сыграют Дания и Сербия. Словенцы в своей истории еще не побеждали англичан, более того, уступили в пяти играх из шести.

Расклады в группе: Англия почти вышла, Словении нужны очки

У Англии четыре очка – вероятность выхода почти стопроцентная, но нужно первое место. Со второго она попадет на Германию в 1/8 финала, если та выиграет группу А. Для первой строчки может хватить и ничьей, но лучше побеждать.

Словения уже бы практически вышла, если бы не пропущенный гол от сербов на 90+5. А теперь придется добывать ничью (есть шанс выйти при трех очках) или вообще выигрывать (тогда точно дойдут до плей-офф).

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Забили команды пока что одинаковое количество голов. Любопытно, что по количеству атак Англия опережает Словению всего на восемь – а обе они занимают 17-19 места по этому показателю.

Ставки: крупная фора Словении и низ

На что стоит обратить внимание:

● Словенцы за последние 23 матча уступили всего два раза – это очень крепкая команда, которая последний раз проигрывала в ноябре 2023-го – Дании в квалификации. Только в одной из последних 16 игр у Словении не прошла фора +1.5. В игре против Англии такая фора котируется за 1.74.

● На прошлом Евро Англия сыграла всего один верховой матч. На ЧМ-2022, правда, верхов было побольше. Но сейчас – опять два низа с минимум моментов. А словенцы очень дисциплинированны. Вполне вероятен низ, тем более что есть даже ТМ2.75 за 1.68.

● Англия наряду с Хорватией подала меньше всех угловых на Евро – всего три за два тура! У словенцев и то больше – девять. У словенцев есть даже фора +3.5 по угловым за 1.73.

Пять последних очных матчей

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2017: Англия – Словения 1:0

2016: Словения – Англия 0:0

2015: Словения – Англия 2:3

2014: Англия – Словения 3:1

2010: Словения – Англия 0:1

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm