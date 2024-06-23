Нидерланды – Австрия: а не сыграть ли им вничью и синхронно выйти?

Сборные Нидерландов и Австрии встретятся в третьем туре группы D. Букмекеры вообще не сомневаются в проходе обеих команд, предлагая ставить 17.00 на невыход какой-либо из них в плей-офф. В чем же тогда интрига матча?

Расклады в группе: ничья может устроить обе команды, но на что они настраиваются?

На данный момент голландцы набрали четыре очка, как и французы, а австрийцы – три. Чем выше позиция, тем больше шансов попасть в 1/8 финала на более равную по классу команду. В параллельном матче встретятся Франция и Польша.

Как мы знаем, четыре очка – практически стопроцентный проходной балл, при трех – возможны варианты.

Нидерланды одержали волевую победу в первом туре над Польшей и скатали 0:0 с Францией. Кажется, что всего потенциала голландской сборной мы пока еще не увидели. Но теперь вопрос мотивации – будут ли голландцы пытаться обыграть австрийцев в надежде на первое место и осечку французов или поймут, что в параллельной встрече есть явный фаворит, который станет первым, поэтому лучше сохранить второе место, для которого устроит и ничья.

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Австрия же понравилась в обеих играх – возможно, заслуживала большего в игре с Францией и абсолютно по делу переиграла Польшу. В этой группе она выглядит поярче даже французов. И тоже вопрос – достаточно ли ей будет ничьей (и тогда выйдет с четырьмя очками) или будет борьба за победу.

Ничья при этом идет за 3.08.

Сомнения в Нидерландах, как в фаворите, плюс фолы

Что есть интересного в котировках:

● В квалификации сборная Австрии забила всего пять голов в первом тайме и сразу 12 во втором. На Евро тоже сыграло – дважды австрийцы забили полякам после перерыва, однажды – до. У голландцев нет особых перекосов по таймам.

Есть +0.25 на Австрию во втором тайме за 1.73. Или гол австрийцев во втором тайме за 1.88.

● Австрия – самая фолящая команда Евро и никто больше нее не получал желтых карточек (7). У голландцев и карт всего две, и фолов на 12 меньше. Победа Австрии по фолам – 1.72.

● Голландцы идут фаворитами в матче, но их соперники смотрелись очень бодро в первых двух турах. Есть 1.65 на то, что Австрия не проиграет.

Пять последних очных матчей

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2021: Нидерланды – Австрия 2:0

2016: Австрия – Нидерланды 0:2

2011: Нидерланды – Австрия 3:1

2008: Австрия – Нидерланды 3:4

2003: Нидерланды – Австрия 3:1

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Фото: Pawel Jaskolka/Keystone Press Agency, IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press