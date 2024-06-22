Уже 4 волевые победы на Евро – как за весь прошлый турнир. Отыгрываются даже за 15 минут

Украина обыграла Словакию, проигрывая в счете, и стала четвертой командой Евро-2024 с волевой победой. За 21 матч таких на турнире четыре.

В основное время на Евро-2020 – две волевые победы. Уже сейчас – в два раза больше

На Евро-2020 был 51 матч – также четыре волевые победы. Две – с учетом дополнительного времени

Да, на групповом этапе прошлого Евро состоялось только два таких матча.

Другие два уже были в плей-офф, где Испания обыграла Хорватию не за 90 минут – хотя сделала бы и это, если бы не хорватский чудо-камбэк на 3:3 с 1:3. А в полуфинале Англия быстро отыгралась в игре с Данией, но победный гол забила только в дополнительные полчаса (тот самый пенальти на Рахиме Стерлинге).

А на Евро-2024 четыре такие победы сразу за два тура группового этапа. Характер!

В лайве можно было поймать коэффициенты до 8.23 на камбэк уступавших

Вот как это выглядело.

Итальянцы забили ответный мяч очень быстро, поэтому коэффициент вырасти не успел. У голландцев примерно та же история. У Португалии другой момент – пропущенный гол состоялся менее чем за полчаса до конца игры. А у Украины все вместе – явным фаворитом она не была и еще уступала в счете во втором тайме.

В сравнении с этим на Евро-2020 на победу бельгийцев над датчанами перед ответным голом было 8.50. А на успех немцев при 0:1 от Португалии – 4.50.

Кстати, в плей-офф – в безумной игре Хорватии и Испании – хорваты уступали 1:3 до 85-й минуты, и в тот момент коэффициент на ничью в основное время взлетел до 41.00. Голы Мислава Оршича и Марио Пашалича в итоге его пробили – Хорватия успела сделать 3:3.

Если брать все восемь матчей с волевыми победами на обоих Евро, самый быстрый камбэк случился у итальянцев против албанцев – всего за 15 минут. На Евро-2020 Португалия превратила 1:0 в 1:2 против Германии за 24 минуты, а сейчас сама за полчаса перевернула игру против Чехии. Украине понадобилось 63 минуты, Нидерландам – 67, Бельгии на прошлом Евро – 68.

Дольше всего ждали англичане – 74 минуты, забив победный на 104-й.

* * *

Принимаются ли ставки на волевую победу? Да, например, у БЕТСИТИ. На три матча 22 июня коэффициенты примерно одинаковы – от 6.60 до 6.90. И конкретно у команд – от 8.30 у фаворита игры, от 14.50 – у андердога.

В третьем туре в матчах Италии, Нидерландов, Португалии и Украины – команд, добывших волевые победы на этом Евро – ее вероятность оценивается от 6.50. Чуть другая история с игрой Грузия – Португалия, там на такой исход дают 7.30.

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/Maciej Rogowski, IMAGO/osnapix / Titgemeyer/Global Look Press

➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024 ⚡⚡⚡

➡️ Забрать фрибет 3 000₽