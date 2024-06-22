Хорватия – Италия: последний шанс или последний матч для Модрича на Евро

В понедельник, 24 июня, в центральном матче дня сыграют Хорватия и Италия. Расклад на третий тур для больших сборных в этот раз классический – ничья за фаворита, а «шашечным» нужна только победа. Вполне в формате старого Евро.

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Закат поколения или недоброжелатели снова ошиблись?

Хорватию в таком же стиле отправляли на покой на чемпионате мира, но тогда получился чудесный путь до медалей. Списывали сборную и после выступления на прошлом Евро. Аналогии просматриваются, но главный минус – все футболисты стали еще старше.

У Хорватии в товарищеских матчах и на Евро получается играть строго в открытом стиле. На текущий момент серия «верховых» встреч дошла до шести. Много критики было в адрес Луки Модрича, но ветеран все еще находится в списке лучших футболистов по разрезающим передачам на Евро. Проблемы явно не из-за легенды.

Много загадок по Италии, но не завышен ли коэффициент?

Лучше всего состояние сборной оценил Джанлуиджи Буффон. Вратарь подметил, что после победы над Албанией все думали, что Италия готова на девять баллов, а второй тур оставил ощущение, что нельзя поставить и четыре.

У Италии очевиден тренд на осторожный футбол: тотал больше трех не пробивается в семи играх подряд. Ставка на обмен голами не проходит в четырех матчах из пяти.

Перед матчем с Хорватией коэффициент на итальянцев поднялся до 2.50. Сказывается факт, что устроит ничья.

Хорватия не рискнет лететь в атаку

У Италии при Спаллетти обычно осторожные сценарии на ключевые матчи. Можно вспомнить решающую игру квалификации против Украины. Команда имела преимущество, но без лишнего риска и согласилась на 0:0.

● Итальянцы, несмотря на поражение от Испании, выглядят командой выше уровнем. Есть глубина состава и преимущество в свежести. Победа с форой 0 за 1.75 – возврат при ничейном исходе.

● Италия выиграла шесть из последних семи матчей по угловым. Коэффициент на минимум пять от команды Спаллетти – 1.80.

● У Италии есть относительно надежная оборона и джокер в лице Доннаруммы. Команде по силам проконтролировать соперника. Первый вариант – тотал меньше за 1.90.

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Пять последних очных матчей

2015. Хорватия – Италия (1:1). 2014. Италия – Хорватия (1:1). 2012. Италия – Хорватия (1:1). 2006. Италия – Хорватия (0:2). 2002. Италия – Хорватия (1:2).

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron, Carlos Rodrigues, Dean Mouhtaropoulos