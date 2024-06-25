Пакета играет на Кубке Америки за Бразилию. Разве его не отстранили? Изучаем странности в деле

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета приехал со сборной Бразилии на Кубок Америки – и отыграл 90 минут с Коста-Рикой.

А как же история со ставками? Пакета продолжает проходить подозреваемым по скандальному делу о влиянии на события в играх своей команды. Если же упростить юридические формулировки, то против бразильца выдвинуты обвинения по желтым карточкам. Якобы игрок специально провоцировал предупреждения, а другие участники преступной схемы делали ставки.

Юридический контекст и перспективы дела мы уже рассматривали здесь: Пакета может играть на турнире, который организует не Футбольная ассоциация Англии, потому что под санкциями он только там.

А мы изучили географический подтекст истории Пакета. Дело в том, что все ставки на карточки Пакета сделали... на острове Пакета!

Копеечные ставки – никто не разбогател. В чем смысл?

Ставки в букмекерских конторах, зафиксированные на Лукаса, не привели к глобальному обогащению клиентов. Ключевые моменты:

● Зарплата Пакета в «Вест Хэме» – 130 тысяч фунтов в неделю (после налогов). ● Самая маленькая ставка на карточку – 7 фунтов. ● Не было коэффициентов больше 2.00.

Все выигрыши составили сумму не более чем в 100 тысяч фунтов. Зарплата Пакета в неделю в «Вест Хэме» – больше. Напрашивается простой вопрос о мотивации звездного футболиста. Запустить столь сложную схему ради копеечных выигрышей группы людей в Бразилии, поставив под угрозу всю карьеру? На этот вопрос ответа нет.

Уже подтверждено, что некоторые ставки, вкупе с историей, носят совсем комичный характер: самая маленькая зафиксирована в 7 фунтов. Нет ни одной больше 400 фунтов. Получается, что Пакета совершал нарушение в АПЛ, чтобы у кого-то прошла ставка в 7 фунтов с коэффициентом не больше 2.00?

Все с одного острова. Рассчитывали, что никто не заметит?

Еще один важный момент – географический. Почти все подозрительные ставки на Пакета… заключались на острове Пакета!

Небольшое отступление от футбола: остров Пакета находится недалеко от Рио-де-Жанейро. Пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Доплыть от Рио до эпицентра ставок на футболиста «Вест Хэма» можно всего за час. В Бразилии славится страстью местных жителей к заботе об экологии. На живописном острове запрещены все виды автотранспорта. Общая площадь – чуть больше километра.

Лукас – первый футболист, добравшийся до топ-лиги в Европе, родившийся на острове. До него главной знаменитостью считался Маркос Пакета – относительно известный тренер: работал в «Ботафого», сборной Саудовской Аравии и «Аль-Хилале», а в начале века даже засветился наставником молодежной национальной команды.

Если кратко подвести итоги коктейля безумных фактов, то получается следующее: футболист АПЛ с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю регулярно совершает нелепые фолы, рискуя карьерой, в матчах, которые транслируются по всему миру, чтобы кто-то на его родном крошечном острове выиграл лишние несколько сотен фунтов.

Интрига по Пакета на Кубке Америки

Лукас Пакета до сих пор в обойме сборной Бразилии. Не просто в качестве игрока ротации – вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут в первом матче Кубка Америки. Официального запрета нет, Бразилия интересовалась в Футбольной ассоциации Англии (FA).

На острове Пакета в этот раз вряд ли будут ставить на карточки. Еще один тотал больше грозит пожизненной дисквалификацией. Бонусная интрига – состояние самого футболиста. Любое предупреждение – лазейка к подозрениям, поэтому в новых реалиях если и фолить, то сразу на красную. Выше коэффициенты и меньше негативных ассоциаций.

Ставки на Спортсе

Пожизненный бан Пакета – такое правда возможно?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Rich Storry