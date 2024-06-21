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Месси дал фору Угальде и Николсону. Сыграет ли коэффициент 75.00?

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В США торжественно открылся Кубок Америки. С фаворитами в линии у букмекеров все достаточно скучно: Аргентина, Бразилия и Уругвай – все остальные имеют больше 10.00.

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А вот в бомбардирской гонке можно найти целый парад интриг, где игроки из РПЛ приглашены не в качестве массовки. Вполне яркие фигуры, по крайней мере, в своих сборных.

Два фаворита – проецируют борьбу за «Золотой мяч»

Винисиус уже считается у букмекеров без пяти минут обладателем главной индивидуальной награды в футболе, но Кубок Америки может подправить отнюдь не зафиксированные расклады. В линии на победу Лионеля Месси в гонке бомбардиров – 4.50. Винисиус получил 5.00. Третьим поставили Дарвина Нуньеса как основного представителя от Уругвая.

А первый матч на Кубке Америки подбрасывает в пятерку фаворитов Альвареса и Мартинеса – просто за счет того, что они уже забили по мячу, но Лаутаро по-прежнему не выходит в стартовом составе.

Делегация от РПЛ: два кандидата от «Спартака», списанный фаворит из «Зенита» и забытый герой «Рубина»

Лучшие нападающие российской лиги представлены на Кубке Америки и не сказать, что без шансов на победу в гонке бомбардиров. Вычеркиваем только одного. В десятку фаворитов до турнира входил Матео Кассьерра (25.00). Любопытно, что такой же коэффициент получил Луис Суарес. Тем удивительнее, что Кассьерру вообще не взяли на Кубок Америки.

А дальше интересный поворот – теперь определенные возможности получает Джон Кордоба. Он не считается основным форвардом у Колумбии, но забил в последнем матче с Боливией. Коэффициент на нападающего «Краснодара» – 65.00.

Колумбия идет в линии явным фаворитом на второе место в группе, где ее соперниками будут Бразилия, Парагвай и Коста-Рика.

Поклонники «Спартака» могут поболеть сразу за двух своих представителей с солидными коэффициентами. Манфред Угальде после нескольких скандалов в прошлые годы, связанных со сборной, стал основным нападающим. Костариканец сокрушил прессингом оборону Гренады, оформив три результативных действия в последнем матче перед крупным турниром. Понятно, что против Бразилии и Колумбии шансов не так много, но ранее Манфред забивал Аргентине…

Еще один джокер на турнире – Шамар Николсон. Именно форвард «Спартака» вытащил сборную на Кубок Америки, забив два мяча Канаде. В двух июньских матчах квалификации оформил три гола.

У Ямайки развеселая группа с Эквадором, Венесуэлой и Мексикой. Шансы на голы точно будут. Не повод ли присмотреться к коэффициенту 200.00?

Бонусом – не забудем про Соломона Рондона. Да, он до сих пор играет: венесуэльцу всего 34 года и недавно он взял Лигу чемпионов КОНКАКАФ в составе мексиканской «Пачуки». Коэффициент на ветерана «Зенита» и ЦСКА – 150.00.

А сколько нужно забить для «Золотой бутсы»?

В XXI веке королем является Адриано. В 2004 году бразильский богатырь наколотил семь голов; в среднем для победы хватает пять мячей. Худший показатель был зафиксирован на турнире 2019 года, когда Эвертон и Паоло Герреро разделили приз, забив три гола.

Месси становился лучшим бомбардиром Кубка Америки только один раз – в 2021 году (разделил приз с колумбийцем Диасом).

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Чего ждать на Кубке Америки: Месси защитит титул? А что здесь делает Канада?

Фото: Gettyimages/Alex Slitz / Stringer, Kevork Djansezian / Stringer

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