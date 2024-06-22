Грузия – Чехия: сыграют грубо и не пробьют тотал

В субботу, 22 июня, сборная Грузии сыграет против Чехии. Это матч в рамках группы F. С турнирной точки зрения каждой из команд необходимо выигрывать, но есть скрытые факторы в пользу мирного исхода. Грузия у букмекеров только растет в линии, несмотря на качественную игру с Турцией.

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Грузия удивила страстной атакой, но Чехия способна «засушить» порыв

Грузия в первом матче с Турцией набрала больше двух xG за матч, показав, что атака сильна не только одним Кварацхелией. После такой игры легко соблазниться и ждать концерта в каждой встрече, однако не стоит переоценивать явного аутсайдера турнира.

Грузия за последние два года почти не обыгрывает сильных соперников. Победы в основное время были только в матчах с Черногорией, Кипром, Таиландом, Монголией и Люксембургом. Та же Турция в первом тайме могла закрыть все вопросы: вспомним момент со штангой и крошечным офсайдом при отмененном голе.

У Грузии очевиден тренд на открытый футбол – в пяти матчах из восьми проходил тотал больше 3.5.

Чехия для Грузии опаснее Португалии

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек не ломает привычную картину мира для местных игроков. Все та же «автобусная» расстановка с полузащитниками, заточенными на разрушение. Традиционно чехи опасны на стандартах. Один только Соучек – угроза даже для европейских грандов. Помимо этого, в атаке есть расчет на магию Патрика Шика. Вероятность проблесков волшебства на фоне Кверквелии явно выше, чем в соперничестве с Диашем и Пепе.

У Чехии, как у Гарета Саутгейта, тотал меньше – гарант стабильности: в шести матчах подряд не проходит ТБ 3.5.

Чехия заставит соперника играть по своим правилам

С турнирной точки зрения ничья может стать вариантом для двух сборных. Чехия при таком раскладе сохранит шансы на выход в плей-офф, нужно будет обыгрывать Турцию. А для Грузии одно очко на Евро – уже успех.

Сомнительно, что будет второй подряд концерт от Грузии. Чехия не станет играть открыто. Коэффициент 1.85 на тотал меньше 2.5 – стандартный выбор.

Чехи стали участниками первого матча с 0:0 до перерыва на Евро. В связи с этим можно ждать повторение истории. А если Чехия забьет первой во втором тайме, то сыграет коэффициент 1.86.

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Обе команды обычно пробивают индивидуальный тотал по предупреждениям. Здесь же эмоции будут бить через край. Четыре желтые карточки и более идут в линии за 1.85.

Команды сыграют между собой первый раз в истории.

Фото: Gettyimages /Julian Finney / Staff

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