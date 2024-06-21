И еще автогол! Евро-2024 идет на рекорд
На автоголы можно и ставить.
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Автогол снова в деле – сыграл за Испанию в матче с Италией и вывел сборную в плей-офф. Команды укрепили тренд Евро-2024: на турнире уже пять автоголов!
У лучшего бомбардира Евро Джамала Мусиалы – всего два мяча.
Один гол в матче, сразу два рекорда
Испания и Италия в 11-й раз встретились на крупных турнирах (8 раз на Евро и 3 раза на ЧМ) – это рекорд для европейских сборных. Более того, сыграли на пятом Евро подряд, начиная с 2008-го – это тоже рекорд.
Букмекеры верили в результативную встречу – на тотал больше двух голов давали коэффициент 1.73. Справедливо, ведь последние два очных матча получились «верховыми». Испанцы вполне могли посодействовать проходу этой ставки: переиграли итальянцев по xG (2,05 на 0,21).
Италия проиграла Испании только два из 11 матчей на Евро и ЧМ. Предыдущее поражение было в финале Евро-2012 (0:4).
Испания выиграла по владению . Преимущество не тотальное (57/43%), но после проигрыша по этому показателю в первом туре Хорватии интересно понаблюдать за этой статистикой. В предпоследний раз команда проигрывала по владению в финале Евро-2008 – 136 матчей. Удивительная серия!
Ну и главное в матче: пятый (!) автогол на этом Евро. Для понимания ажиотажа вокруг этого события стоит вспомнить, что за весь прошлый Евро было 11.
Необычный тренд Евро-2024 – будет ли рекорд по автоголам?
За всю историю Евро всего было 25 автоголов, 11 из них пришлись на Евро-2020 и уже пять – на текущем турнире. На предпоследнем Евро в 2016-м автогол не был в центре внимания: всего три случая.
Самые результативные Евро по автоголам:
Евро-2020: 11;
Евро-2024: 5;
Евро-2016: 3;
Евро-2004: 2.
На Евро-2024 тренд задал матч открытия, где Шотландия при нуле ударов в створ забила – помог Антонио Рюдигер.
Все автоголы Евро-2024:
14 июня. Германия – Шотландия (5:1), Антонио Рюдигер;
17 июня. Австрия – Франция (0:1), Максимилиан Вебер;
18 июня. Португалия – Чехия (2:1), Робин Гранач;
19 июня. Хорватия – Албания (2:2), Клаус Гьясула;
20 июня. Испания – Италия (1:0), Рикардо Калафьори.
Что букмекеры дают на автогол в следующих матчах?
На каждый матч пятницы, восьмого игрового дня, уже есть линии на автогол. Польша с Австрией – главные кандидаты на продолжение тренда за 9.20.
Далее Нидерланды – Франция, вероятность оценивают в 9.30. Меньше всего букмекеры ждут такого от матча Словакия – Украина, на автогол самый высокий коэффициент из трех – 10.0.
Вдобавок на каждый матч можно поставить, что счет будет открыть автоголом. Кажется безумием? Уже в двух матчах Евро-2024 эта ставка прошла (Австрия – Франция и Испания – Италия).
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Фото: Gettyimages/Dean Mouhtaropoulos / Staff, Claudio Villa / Staff