Сербы еле ушли от поражения: забили на Евро впервые за 24 года. В лайве зашел кэф 13!

Последний раз забивали под флагом Югославии.

Сербия вырвала ничью в матче, в котором победа Словении казалось неизбежной. И у сербской сборной даже остался шанс выйти из группы. Первый гол сербов на Евро спустя 24 года дал всей стране надежду на плей-офф.

Ничья со Словенией в 2000-м, последний гол сербов на Евро и вылет в четвертьфинале

В последний раз сербы участвовали в турнире в 2000-м под флагом Югославии, а в составе помимо них были еще и черногорцы. Интересно, что сборная оказалась в одной группе со Словенией, которая на тот момент уже отделилась от Югославии.

На том Евро матч со Словенией, как и сегодня, закончился вничью. Правда, он получился намного веселее – 3:3. Далее по списку была Норвегия, с которой Югославия вымучила победу (1:0). А в заключительном туре группового этапа с Испанией случилось голевое пиршество – 3:4. В параллельной игре Словения и Норвегия скатали нулевую ничью, что позволило югославам выбраться в плей-офф.

В четвертьфинале Югославия попала на Нидерланды. Югославы понадеялись на надежную оборону и это работало… до гола Патрика Клюйверта в середине первого тайма. А дальше – мрак. Клюйверт оформил хет-трик и ушел с поля. Без него Нидерланды наколотили еще три мяча.

Югославы были уничтожены, но нашли силы на 92-й минуте ответить голом Саво Милошевича, который стал для сборной последним на Евро.

Первый сербский гол на Евро за 24 года – на последней минуте матча

Спустя 24 года Сербия приехала на Евро как отдельная страна. Старт ожидаемо не задался – трудно соперничать с занудной, но сильной Англией. А вот в матче со Словенией букмекеры выводили сербов на уверенную победу – давали на них 1.74. На успех словенцев предлагался довольно высокий коэффициент 5.99.

Словения спутала все расклады: забила на 69-й минуте и ни в какую не хотела отдавать очки. Сербы все же организовали что-то вроде навала: заработали последний угловой и спаслись прямо перед финальным свистком (прибежал даже вратарь Предраг Райкович). Но первый сербский гол на Евро за 24 года забил не он, а Лука Йович. И помог зайти ставке с коэффициентом 13.00. Именно столько букмекеры предлагали на гол Сербии на предпоследней минуте матча.

Перед голом Йовича Opta давала 28,3% на выход Сербии в плей-офф. После забитого мяча шансы увеличились до 40,3%.

Первый тайм обошелся без забитых мячей – это всего вторая игра Евро-2024, в которой не было голов до перерыва (после Португалии против Чехии).

Кстати, в добавленное ко второму тайму время на Евро-2024 уже забито больше голов (6), чем за все игры прошлого Евро (5).

Возможно, сербы отложили первый триумф на Евро на последний матч группового этапа с Данией – нужна только победа. Словения сыграет с Англией. Встречи квартета C состоятся 25 июня и начнутся одновременно – в 22:00 мск.

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Gary M. Prior / Staff, Ben Radford / Staff; IMAGO/Marko Metlas/Global Look Press